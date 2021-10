Ο Τράβις Μπάρκερ, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Κόρτνεϊ Καρντάσιαν με την οποία έχουν σχέση εδώ και μερικούς μήνες, έχει ζήσει ένα απίστευτο εφιάλτη, όταν πριν από χρόνια βρέθηκε σε ένα αεροπλάνο, το οποίο συνετρίβη με αποτέλεσμα όλοι γύρω του να χάσουν τη ζωή τους.

Ηταν Σεπτέμβριος του 2008 όταν ο Τράβις Μπάρκερ, σύμφωνα με το Lad Bible, επιβιβάστηκε στη μοιραία πτήση. Ο μουσικός πετούσε με το τζετ του στο Βαν Νάις της Καλιφόρνια, όταν το αεροσκάφος συνετρίβη στη Δυτική Κολούμπια της Νότιας Καρολίνα. Μαζί του ήταν ο προσωπικός του φρουρός, Τσαρλς Στιλ, ο βοηθός του, Κρις Μπέικερ και δύο πιλότοι.

Ο μοναδικός που επέζησε ήταν ο Μπάρκερ. Σύμφωνα με αναφορές, ο αρραβωνιαστικός της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, είχε εγκαύματα τρίτου βαθμού στο 65% του σώματος του και πέρασε μήνες σε νοσοκομεία και κέντρα αποκατάστασης. Το 2015 αποκάλυψε ότι οι αμέτρητες επεμβάσεις, τα μοσχεύματα και το τραύμα από τη συντριβή επηρέασαν την ψυχική του υγεία, τονίζοντας ωστόσο ότι τα παιδιά του ήταν αυτά που του έδωσαν ελπίδα.

Ωστόσο, τον Αύγουστο του 2021 βρήκε τη δύναμη να επιβιβαστεί ξανά σε αεροπλάνο. Εκείνος και η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν πέταξαν με το ιδιωτικό τζετ της μικρής αδερφής της συντρόφου του, Κάιλι Τζένερ, στο Μεξικό. Ο ντράμερ των Blink-182 είχε αφήσει υπονοούμενα ότι θα έμπαινε ξανά σε αεροπλάνο, καθώς είχε γράψει στα social media ότι «ίσως πετούσε ξανά».

Τράβις Μπάρκερ: Η γνωριμία με την Κόρτνεϊ και η φιλία που έφτασε στον αρραβώνα

Παρά το γεγονός ότι είναι σε σχέση εδώ και μερικούς μήνες, η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπάρκερ γνωρίζονται περισσότερα από 10 χρόνια. Γνωρίστηκαν όταν ο ντράμερ των Blink-182 ήταν σε σχέση με την Πάρις Χίλτον και η αδερφή της Κόρτνεϊ, Κιμ Καρντάσιαν εργαζόταν ως βοηθός της Χίλτον.

Το 2017 ο μουσικός μετακόμισε στην περιοχή που ζει η τηλεπερσόνα και άρχισαν να κάνουν παρέα με αφορμή τη φιλική σχέση που είχαν αποκτήσει τα παιδιά τους. Μάλιστα, ο Μπάρκερ εμφανίστηκε και στο ριάλιτι της οικογένειας της Κόρτνεϊ «Keeping Up With The Kardashians».

Ο ντράμερ και η επιχειρηματίας επιβεβαίωσαν τη σχέση τους λίγο μετά τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου το 2021 και ο μουσικός της έκανε πρόταση γάμου στις 17 Οκτωβρίου, με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Ο 45χρονος καλλιτέχνης ζήτησε από την 42χρονη να τον παντρευτεί μπροστά από το Rosewood Miramar Beach hotel, ενώ οι δυο τους βρίσκονταν σε έναν κύκλο με κόκκινα τριαντάφυλλα και λευκά κεριά.