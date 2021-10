Ελένη Βουλγαράκη: Δεν θα πήγαινα στο Bachelor ακόμα και με 2 εκατ. ευρώ - Τι είπε για τον Τζέιμς Καφετζή

Η Ελένη Βουλγαράκη βρέθηκε στο... εξομολογητήριο του After Dark και απάντησε σε «πικάντικες» ερωτήσεις που της έκανε ο Θέμης Γεωργαντάς. Η συνεργάτιδα της Σίσσυς Χρηστίδου δεν δίστασε να δώσει απαντήσεις σε όλα!

Η Ελένη Βουλγαράκη παραδέχτηκε πως έχει στείλει ημίγυμνες φωτογραφίες «αλλά με κομμένο κεφάλι γιατί έχω στο μυαλό μου “και αν γίνει μια στραβή;”. Αποκαλυπτική, αλλά όχι τελείως γυμνή». «Τι ώρα προβάλλεται η εκπομπή; Μισό λεπτό να σκεφτώ εάν θα την δουν οι γονείς μου…», είπε η παρουσιάστρια και παραδέχτηκε πως είχε ερωτική επαφή σε δημόσιο χώρο. «Ένα σημείο να πω ε; Σε βουνό… Σε βουνό… Είχα πάει για βόλτα, έτσι μια βολτίτσα, αλλά όχι στην Αθήνα» συμπλήρωσε η Ελένη Βουλγαράκη στη βραδινή εκπομπή του OPEN.

Επίσης, ο Θέμης Γεωργαντάς επέμεινε στο συγκεκριμένο πεδίο προς την καλεσμένη του. «Σύμφωνα με μια μικρή έρευνα που έχω κάνει με τις φίλες μου έχουμε καταλήξει στο εξής. Ότι το μέγεθος μετράει, ναι, αλλά μετράει και η τεχνική. Ένα ενδιάμεσο αν υπάρχει. Ούτε το ένα άκρο ούτε το άλλο, να είναι κάπου στη μέση» είπε η Ελένη Βουλγαράκη.

Επίσης είπε πως δεν θα πήγαινε στο Bachelor ακόμα και αν της πρόσφεραν 2.000.000 ευρώ. Για τις φήμες που τη θέλουν να είναι ζευγάρι με τον Τζέιμς Καφετζή που ήταν συμπαίκτης της στο Just The Two Of Us, η Ελένη Βουλγαράκη σχολίασε: «Το λάθος που έκανα με τον Τζέιμς είναι ότι όταν πήγε στο "Survivor" τον υποστήριζα θερμά, χωρίς να φανταστώ ότι κάποια στιγμή μπορεί να τον ξανά συναντήσω αυτόν τον άνθρωπο. Ήμουν παραπάνω υποστηρικτική και θερμή. Ήμουν φαν, είχα ποντάρει στο ότι δεν θα τον ξανά δω. Έλα όμως που τον ξανά είδα και μου είπε "Ξέρω ότι με υποστήριζες". Έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα που κανένας δεν πιστεύει ότι δεν υπάρχει και κάτι. Είμαστε φίλοι».