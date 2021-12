Είναι πλέον επίσημο. Η Αμάντα Γεωργιάδη θα είναι η φετινή εκπρόσωπος της Ελλάδας στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί στο Τορίνο τον προσεχή Μάιο. Η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΡΤ, αφού άκουσε τα υποψήφια τραγούδια που κατατέθηκαν ως προτάσεις για τον 66ο Διαγωνισμό της Eurovision, τελικά αποφάσισε να στείλει αυτό της νεαρής τραγουδίστριας, αφήνοντας εκτός το φαβορί και γιο του Γιάννη Πάριο, Good Job Nicky.

Το απόγευμα της Τετάρτης (15/12) η εκπομπή Στούντιο 4 έκανε γνωστό πως η Amanda Georgiadi θα είναι η φετινή εκπρόσωπος της χώρας μας στη Eurovision. Την ανακοίνωση έκανε η Stefania, η οποία εκπροσώπησε την Ελλάδα το 2021, μέσω απευθείας σύνδεσης από την Ολλανδία.

«Μην έχετε άγχος, εγώ είχα πολύ και δεν έπρεπε. Νομίζω ότι όλοι όσοι πήγαν στη Eurovision δεν κατάλαβαν για πότε πέρασε ο χρόνος. Είναι σαν να κράτησε μόλις δύο ημέρες, οπότε απολαύστε το», είπε χαρακτηριστικά η Stefania. Όσον αφορά την Αμάντα τώρα, είναι 24 ετών και γεννήθηκε στην Ελλάδα. Έπειτα, μετακόμισε με την οικογένειά της στη Νορβηγία, όπου και εγκαταστάθηκαν στην πόλη Τένφγιορντ.

Από μικρή ασχολήθηκε με τη μουσική, παίζοντας πιάνο και στη συνέχεια, γράφοντας τραγούδια. Στα 18 της μπήκε στην ιατρική σχολή, χωρίς να εγκαταλείπει και την αγάπη της για τη μουσική παίρνοντας μέρος σε πολλά φεστιβάλ της χώρας της. Κάπως έτσι κυκλοφόρησε και το πρώτο της album με τίτλο «First impression» και κατέληξε στο καλλιτεχνικό όνομα Amanda Tenfjord.

Το δεύτερο της album περιλάμβανε το κομμάτι «Then I Fell in Love», το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία, ενώ το 2020 το τραγούδι της με τίτλο «Troubled Water», συμπεριλήφθηκε στην τηλεοπτική σειρά Spinning out του Netflix.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι παράλληλα με την καλλιτεχνική της πορεία, η Αμάντα συνεχίζει τις σπουδές της στην ιατρική, κάνοντας αυτό το διάστημα την πρακτική της σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Νορβηγίας για ασθενείς με κορονοϊό.

H επιλογή της Αμάντα Γεωργιάδη, πάντως, από την ΕΡΤ παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την περσινή συμμετοχή της Stefania στη Eurovision. Η συνταγή άλλωστε ήταν επιτυχημένη.