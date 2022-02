Σινέντ Ο' Κόνορ: Ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη μουσική μετά την αυτοκτονία του γιου της

Το οριστικό τέλος της από τα μουσικά δρώμενα, ανακοίνωσε η Σινέντ Ο' Κόνορ, η οποία απέδωσε την απόφασή της αυτή στην αδυναμία της να ξεπεράσει την απώλεια του γιου της, Σέιν, ο οποίος τον περασμένο Ιανουάριο, αυτοκτόνησε σε ηλικία 17 ετών. «Τίποτα δεν έχει νόημα πια», έγραψε η ίδια στον προσωπικό λογαριασμό της στο Twitter.

Η διάσημη τραγουδίστρια, η οποία έπασχε και στο παρελθόν από κατάθλιψη, ανέφερε πως «δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά κάτι, για το οποίο θα τραγουδήσω», ούσα βυθισμένη στη θλίψη, όπως και ο πατέρας του αυτόχειρα, Ντόναλ Λάνι.

Μάλιστα, η τραγουδίστρια είχε αναγράψει πως σκέφτεται να βάλει τέλος στη ζωή της, λίγες ημέρες μετά την αυτοκτονία του γιου της, όμως, ένα μήνα αργότερα, δείχνει να έχει βρει ψυχικές δυνάμεις, τουλάχιστον για να συνεχίσει τη ζωή της. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, δεν πρόκειται να εμφανιστεί ξανά στη σκηνή και να ερμηνεύσει τις επιτυχίες της.

Με μία δημοσίευσή της στο Twitter, η τραγουδίστρια ενημέρωσε το κοινό της πως δεν θα τη δει ποτέ ξανά να τραγουδάει: «Απλά για να σας ενημερώσω, οι υπαινιγμοί για πιθανές εμφανίσεις μου φέτος ή τον επόμενο χρόνο ή γενικά κάποια στιγμή είναι λανθασμένοι. Δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά κάτι, για το οποίο θα τραγουδήσω», έγραψε η Σινέντ Ο' Κόνορ.

Just to say, suggestions there’ll be any performances this year or next year or ever again are erroneous. There will never be anything to sing about again. #DropsMikehttps://t.co/7YW8RbXNhx