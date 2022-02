Ο Σον Πεν είναι στην Ουκρανία και μιλά με τον Ζελένσκι για τον πόλεμο

Την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ο Σον Πεν, βρίσκεται λίγα μέτρα πιο δίπλα και γυρίζει ντοκιμαντέρ. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκε χθες στη συνέντευξη Τύπου της ουκρανικής κυβέρνησης στο Κίεβο και παρακολούθησε από κοντά τους κυβερνητικούς αξιωματούχους να μιλούν για την κρίση στη χώρα.

Μάλιστα, σε Instagram Story που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον βλέπουμε να συνομιλεί με τον Σον Πεν και να τον ενημερώνει για την εξέλιξη του πολέμου. Για την παρουσία του ηθοποιού έβγαλε ανακοίνωση και η ουκρανική προεδρία στην οποία αναφέρεται ότι: «Αμερικανός ηθοποιός και κινηματογραφιστής, ο νικητής Όσκαρ Σον Πεν έφτασε στην Ουκρανία. Ο σκηνοθέτης ήρθε στο Κίεβο για να καταγράψει όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία και να πει στον κόσμο την αλήθεια για την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα μας.

Ο Σον Πεν είναι μεταξύ εκείνων που υποστηρίζουν την Ουκρανία. Η χώρα μας του είναι ευγνώμων για την επίδειξη θάρρους και ειλικρίνειας. Ο ηθοποιός επισκέφθηκε το Γραφείο του Προέδρου και βρέθηκε στην ενημέρωση Τύπου του συμβούλου του επικεφαλής του Γραφείου του Αρχηγού Κράτους Mikhail Podol και της Αντιπροέδρου-υπουργού Επανένταξης στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας, Irina Vere Ουκ. Μίλησε στους δημοσιογράφους, στους στρατιωτικούς μας, είδε πώς υπερασπιζόμαστε τη χώρα μας.

Επιδεικνύει το θάρρος που πολλοί άλλοι, ειδικά οι δυτικοί πολιτικοί, στερούνται. Όσο περισσότεροι τέτοιοι άνθρωποι, αληθινοί φίλοι της Ουκρανίας, υποστηρίζουν τον αγώνα για ελευθερία, τόσο πιο σύντομα θα είναι δυνατό να σταματήσει τη μαζική επίθεση η Ρωσία. Ο σκηνοθέτης έχει ήδη φτάσει στην Ουκρανία από τον Νοέμβριο του 2021. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ντοκιμαντέρ επισκέφθηκε το Πριαζόφ και συνομίλησε με τον ουκρανικό στρατό».

