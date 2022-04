Δημήτρης Αλεξάνδρου: Στο πλευρό της Ιωάννας Τούνη - Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο της μητέρας της

Η Ιωάννα Τούνη έχει βυθιστεί στο πένθος καθώς τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης (19/4) έφυγε από τη ζωή η μητέρα της, η οποία έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Στο πλευρό της influencer είναι από την πρώτη στιγμή ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Ο σύντροφος της Ιωάννας Τούνη, μετά τον θάνατο της μητέρας της έκανε μία ανάρτηση με μια φωτογραφία με ανθρώπινη μορφή, ενώ η λεζάντα έγραφε: «Η ζεστασιά της ψυχής».

Πηγή: Instagram @dimitris_alexandrou

Η θλιβερή είδηση έγινε γνωστή μέσα από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου με την παρουσιάστρια να αναφέρει πως ενημερώθηκε από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Πιο συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου στο ξεκίνημα της εκπομπής «Super Κατερίνα», δήλωσε: «Θα ξεκινήσουμε με κάτι πολύ δυσάρεστο και να πούμε και μέσα από την εκπομπή τα θερμά μας συλλυπητήρια και κουράγιο και στην Ιωάννα και στον Δημήτρη. Να πούμε πως πριν λίγη ώρα έφυγε από τη ζωή η μητέρα της Ιωάννας, μετά από μία μάχη μηνών που έδινε με τον καρκίνο αν δεν κάνω λάθος».

«Η γυναίκα έφυγε στις 4 το πρωί από τη ζωή. Να πούμε ότι η Ιωάννα ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που είχε στη ζωή, αφού με τον πατέρα της δεν είχε καμία επαφή. Ήταν μαζί της συνέχεια και μάλιστα ήταν και ο λόγος που είχε αποχωρήσει νωρίτερα από το Just the 2 of Us, που δεν ήθελε να πει. Ήταν διακριτικά πάρα πολύ δίπλα της, η γυναίκα δεν τα κατάφερε και κατέληξε. Μας πήρε ο Δημήτρης το πρωί ότι θέλει να είναι δίπλα στη σύντροφό του και εννοείται, δύναμη και κουράγιο γιατί αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολες στιγμές κι αν δεν κάνω λάθος, η γυναίκα ήταν πάρα πολύ μικρή σε ηλικία κι αυτό είναι το πιο θλιβερό».