Προτίμησε Ελλάδα η εγγονή του Ελβις Πρίσλεϊ - Γυρίσματα και για μίνι σειρά στην Υδρα

Εργασία και διακοπές συνδύασε η εγγονή του βασιλιά της ποπ, Ελβις Πρίσλεϊ, Ρίλεϊ Κίου, καθώς επισκέφτηκε τη χώρα μας για τα γυρίσματα της μίνι σειράς Daisy Jones and the Six, στην οποία πρωταγωνιστεί. Η Κίου βρέθηκε στην γραφική Ύδρα και φωτογραφήθηκε με το κόκκινο μπικίνι της σε παραλία του νησιού, αφήνοντας άφωνους τους 470 χιλιάδες followers της.

Με τη φωτογραφία αυτή, μάλιστα, γιόρτασε το τέλος των γυρισμάτων της τελευταίας της τηλεοπτικής-mini σειράς. Η Ρις Γουίδερσπουν είναι μία από τους παραγωγούς του σόου του Amazon Prime. Η εταιρεία παραγωγής της, Hello Sunshine, έχει συμμετοχή στο project. Η σταρ μοιράστηκε τη δημοσίευση στο Instagram της και πρόσθεσε μια λεζάντα που έλεγε: «Τελείωσα επίσημα με το @daisyjonesandthesix και ξεκουραζόμαστε στις παραλίες της Ελλάδας. Ευχαριστώ το καταπληκτικό συνεργείο που δούλεψε τόσο σκληρά. Ανυπομονώ να δουν όλοι την όμορφη δουλειά που έχουν κάνει όλοι».

Κόρη της μοναχοκόρης του «βασιλιά» και της Πρισίλα (Priscila) η Ρίλεϊ έδειξε από μικρή την καλλιτεχνική της φύση. Και φυσικά η μαμά Λίζα Μαρί (Lisa Marie) την άφησε ελεύθερη να την ακολουθήσει. Σε ηλικία 14 ετών η Ρίλεϊ έκανε το ντεμπούτο της στον χώρο του μόντελινγκ όταν τον Φεβρουάριο του 2004 περπάτησε στην πασαρέλα για το ντεφιλέ των Dolce & Gabbana στην Ιταλία, ενώ τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο της «Vogue» δίπλα στη μαμά και τη γιαγιά της. Αμέσως μετά –και χωρίς να αφήσει το μόντελινγκ- την κέρδισε ο κινηματογράφος της και την είδαμε στην ταινία «The Runaways».