Η Britney Spears κατάφερε να γίνει πριγκίπισσα της ποπ, αλλά κάποτε - περίπου 20 χρόνια πριν - τα πρωτοσέλιδα την έχριζαν για λίγο καιρό και... πριγκίπισσα της Ουαλίας Συγκεκριμένα, όπως είχε αποκαλύψει η Britney Spears το 2002 στο δημοσιογράφο Frank Skinner, έκανε chat με τον δούκα του Κέιμπριτζ, από τον οποίο μάλιστα, στη διάρκεια μιας περιοδείας της στη Βρετανία, είχε ζητήσει να βγουν για φαγητό. Τότε, ήταν στο απόγειο της δόξας της, αφού είχαν κυκλοφορήσει οι μεγαλύτερες επιτυχίες της, «Baby One More Time» και «Oops! I Did It Again».

Διαβάστε ακόμη: Βασίλισσα Ελισάβετ: Χάρι-Μέγκαν καθυστέρησαν 45 λεπτά τη συνάντηση με Γουίλιαμ-Κέιτ - Το λάθος τους

«Ανταλλάξαμε emails και εκείνος υποτίθεται ότι θα ερχόταν να με συναντήσει κάπου αλλά δεν έγινε», θα αφηγείτο αργότερα η Britney Spears. «Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ σού έριξε χυλόπιτα;», τη ρώτησε ο δημοσιογράφος, με εκείνη να το επιβεβαιώνει, προσθέτοντας πως δεν γνώριζε γιατί το διαδικτυακό φλερτ της άλλαξε γνώμη τελευταία στιγμή.

Σε κάθε περίπτωση, το 2003 ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ άρχισε να βγαίνει με την Kate Middleton, ενώ η Britney Spears, μετά από τη σχέση της με τον Justin Timberlake, παντρεύτηκε τον παιδικό της έρωτα Jason Allen Alexander και αργότερα με τον χορευτή Kevin Federline, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά. Με τον τωρινό σύζυγό της, τον επίσης χορευτή Sam Asghari, γνωρίστηκαν το 2016 και παντρεύτηκαν το 2022.