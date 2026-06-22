Επτά αυτοκίνητα, μία νεκρή: Το πρώτο τροχαίο της Αθήνας ήταν πραγματικά σουρεάλ

Όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα αυτοκίνητα στην Αθήνα, όπως ήταν λογικό προορίζονταν για λίγους. Η τιμή ήταν απλησίαστη και οι μόνοι που είχαν την οικονομική ευχέρεια να είναι οι πρώτοι κάτοχοι του οχήματος ήταν οι γαλαζοαίματοι και οι μεγαλοαστοί. Παρόλο που τα οχήματα μπορούσαν να μετρηθούν στα δάχτυλα του ενός χεριού, σαν προοικονομία, συντελέστηκε το πρώτο τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Συγγρού.

Ένα γαλαζοαίματο τροχαίο

Άρθρο από εφημερίδα της εποχής για το δυστύχημα | Αρχείο Βουλής

Ήταν 4 Μαρτίου του 1907, Κυριακή της Αποκριάς. Ο πρίγκιπας Ανδρέας, γιος του βασιλιά Γεωργίου Α', κατέβαινε με το αυτοκίνητό του τη Λεωφόρο Συγγρού για να πάει στο Παλαιό Φάληρο και τον Πειραιά. Σε κοντινή απόσταση πίσω του, βρισκόταν ο βουλευτής Νικόλαος Σιμόπουλος. Οι δυο τους, σύμφωνα με ορισμένες μαρτυρίες, αποφάσισαν να κάνουν μια...κόντρα και ο Σιμόπουλος, στο ύψος του ΦΙΞ, αποφάσισε να προσπεράσει τον πρίγκιπα. Εκείνη τη στιγμή, βρισκόταν στο πεζοδρόμιο η 25χρονη Ευφροσύνη Βαμβακά με το παιδί της και προσπάθησε να περάσει απέναντι.

Ο Σιμόπουλος την είδε και προσπάθησε να κάνει ελιγμό αλλά δεν τα κατάφερε. Πέρασε πάνω από το σώμα της όπως και ο πρίγκιπας Ανδρέας σκοτώνοντάς την ακαριαία. Ο Τύπος της εποχής περιγράφει πως όταν ο βασιλιάς πληροφορήθηκε το συμβάν έδωσε εντολή να κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Ο ανακριτής κάλεσε τους εμπλεκόμενους για ανάκριση.

Το αστείο πόρισμα των εμπειρογνωμόνων

Ο πρίγκιπας Ανδρέας | Facebook

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αρχές δεν προχώρησαν σε κάποια δίωξη αφού τα δύο εμπλεκόμενα μέλη ήταν ο ένας πρίγκιπας και ο άλλος βουλευτής. Ίσως το πιο αστείο (πιθανώς και γελοίο) στην εν λόγω υπόθεση, είναι πως οι εμπειρογνώμονες προσπαθώντας να αθωώσουν τους δύο, έριξαν το φταίξιμο...στον αέρα. Αφού τα αυτοκίνητα διέρχονταν με μεγάλη ταχύτητα, δημιουργήθηκε ένα είδος ωστικού κύματος που έριξε την Ευφροσύνη Βαμβακά στο έδαφος και κάπως έτσι συνέβη το μοιραίο. Περίπου 20 δραχμές ήταν η αποζημίωση που δόθηκε στην οικογένεια της Βαμβακά.

Τα πρώτα αυτοκίνητα πάντως έκαναν την εμφάνισή τους στους δρόμους της Αθήνας το 1896. Ο πρώτος ΚΟΚ βέβαια είχε δημιουργηθεί το 1837 αλλά αφορούσε άμαξες και ιππείς. Σε κάθε περίπτωση, το συμβάν της 4ης Μαρτίου έδειξε κατά ένα παράδοξο τρόπο το μέλλον που θα κυριαρχούσε στους δρόμους της πρωτεύουσας. Ή αλλιώς, όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν!