Το Suicide Squad σε αριθμούς- Οι σκηνοθέτες που άλλαζαν non-stop και τα ανατριχιαστικά δώρα του Τζάρεντ Λέτο

Αν στο κινηματογραφικό σύμπαν της DC υπήρξε μια απογοήτευση μεγαλύτερη από το «Justice League» αυτή είναι η πρώτη ταινία αφιερωμένη στην «Suicide Squad». Η κινηματογραφική μεταφορά αφιερωμένη στην συμμαχία των villain της DC ήταν πολύ κατώτερη των περιστάσεων…και των προσδοκιών. Ευτυχώς αυτή η αδικία φαίνεται πως θα αποκατασταθεί αφού το νέο τρέιλερ του Suicide Squad τερματίζει το hype και μας κάνει να ανυπομονούμε για την επιστροφή των παλιών αλλά και νέα «καθαρμάτων». Μέχρι να απολαύσουμε στην μεγάλη οθόνη τους χειρότερους σούπερ ήρωες του κόσμου, αναλύουμε σε αριθμούς το πρώτο αλλά και το καινούργιο Suicide Squad. Όλα τα παραλειπόμενα από το σύμπαν της DC σε μια αποστολή που μοιάζει «επιχείρηση αυτοκτονίας», αλλά... «That'a kind of our thing!

2 Τζόκερ φαίνεται πως δεν χωρούσαν σύμφωνα με τον Jared Leto! Όταν έγιναν γνωστά τα νέα για μια origin ιστορία του Τζόκερ από την Warner Bros. με τον Todd Phillips να αναλαμβάνει την σκηνοθεσία, ο Leto, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει ως Τζόκερ στο Suicide Squad προσπάθησε με οποιονδήποτε τρόπο μπορούσε να σταματήσει την ταινία. Zήτησε από τον ατζέντη του στη Creative Artists Agency (CAA), η οποία παρεμπιπτόντως αντιπροσωπεύει και τον Phillips, να σταματήσουν την ταινία καθώς πίστευε πως η Warner αντέγραψε την εκδοχή του χαρακτήρα που ο ίδιος είχε προωθήσει παλιότερα και δεν έγινε ποτέ δεκτή.

6 ηθοποιοί πέρασαν από casting για το ρόλο της θεότρελης Harley Quinn. Το κέρδισε επάξια η -γεννημένη για αυτό το ρόλο- Margot Robbie αφήνοντας πίσω της τις γοητευτικές Emma Roberts, Emma Watson, Alison Brie, Rooney Mara, Lily Collins και Amanda Seyfried.

2 σκηνοθέτες έχει αλλάξει το πολυαναμενόμενο δεύτερο Suicide Squad. Αρχικά είχε ανακοινωθεί ο James Gunn, ο σκηνοθέτης των Guardians of the Galaxy. Ωστόσο Disney τον απομάκρυνε τον Ιούλιο του 2018 μετά την εμφάνιση προσβλητικών tweets που είχε κάνει στο παρελθόν. Τον αντικατέστησε David Ayer σκηνοθέτης της πρώτης ταινίας, αν και τελικά o Gunn επαναπροσλήφθηκε τον Μάρτιο του 2019 για να σκηνοθετήσει το Guardians of the Galaxy Vol. 3 αλλά πιο πριν και το νέο Suicide Squad.

4 χαρακτήρες από την πρώτη ταινία επιστρέφουν πιο καθάρματα από ποτέ! Oι Margot Robbie Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman στους ρόλους των Harley Quinn, Amanda Waller, Captain Boomerang και Rick Flag.

3 -τουλάχιστον- ανατριχιαστικά δώρα έστειλε ο Jared Leto στους συναδέλφους του από Suicide Squad, γιατί είχε μπει πραγματικά στο πετσί του ρόλου. Ένα ερωτικό γράμμα στη Margot Robbie (Harley Quinn) το οποίο βρισκόταν μέσα σε ένα μαύρο κουτί μαζί με έναν ζωντανό αρουραίο, ένα γράμμα μαζί με σφαίρες στον Will Smith (Deadshot) και κάτι αδιευκρίνιστο αλλά τρομακτικό στο Jay Hernandez (El Diablo).

1 και μοναδική ήταν η επιλογή για το ρόλο της June Moone / Enchantress στην πρώτη ταινία. O σκηνοθέτης David Ayer συμπεριέλαβε την Cara Delevingne στο καστ της ταινίας πριν καν γραφτεί το σενάριο. Η ίδια πέρασε από οντισιόν ερμηνεύοντας αποσπάσματα από το έργο του Edward Albee, «Ποιος φοβάται την Βιρτζίνια Γουλφ» και συγκεκριμένα από το ρόλο της Martha.

10 είναι τα νέα πρόσωπα στην συμμαχία των villain της DC. Στη δεύτερη αποστολή αυτοκτονίας ο Idris Elba είναι ο Bloodsport, ο Peter Capaldi είναι ο Thinker, ο Michael Rooker είναι ο Savant και ο Sean Gunn είναι ο Weasel. Επίσης, ο David Dastmalchian είναι ο Polka Dot Man. Ο Pete Davidson είναι ο Blackguard. Η Mayling Ng είναι η Mongal και ο Nathan Fillion ο TDK. Η Daniela Melchior είναι η Ratcatcher 2 και ο Flula Borg o Javelin.

4 Αυγούστου 2021 αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες το δεύτερο Suicide Squad