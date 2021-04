Army of the Dead: Ο Ζακ Σνάιντερ μας παρουσιάζει το zombie movie του στο Netflix

Είναι το πιο καυτό όνομα του κινηματογράφου μέσα στο 2021. Το Snyder's Cut στο Justice League συζητήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη ταινία συνολικά στο διάστημα της πανδημίας και δε θα ήταν υπερβολή να πούμε πως η απήχηση έπιασε τα επίπεδα του Avengers: Endgame, δηλαδή της πιο εμπορικής ταινίας όλων των εποχών.

Το Netflix είχε φροντίσει από καιρό να υπογράψει συμβόλαιο με τον Σνάιντερ, πολύ πριν επισημοποιηθεί η κυκλοφορία του Justice League και στην πρώτη του παρουσία στην πλατφόρμα ο Σνάιντερ θα μας δείξει τη δική του εκδοχή του zombie apocalypse, ένα είδος με το οποίο έχει να ασχοληθεί από το 2004 με την ταινία Dawn of the Dead.

Στο Army of the Dead βλέπουμε μια ομάδα μισθοφόρων που επιχειρούν να κάνουν ληστεία σε ένα καζίνο στο Λας Βέγκας, ενώ γύρω τους ο κόσμος έχει διαλυθεί και τα ζόμπι κυριαρχούν. Το στόρι θυμίζει αρκετά Συμμορία Των 11 ή το 60 Seconds με τον Νίκολας Κέιτζ, αφού έχουμε έναν mastermind που στήνει το σχέδιο και συγκεντρώνει τους μισθοφόρους με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά για να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να πετύχει η...μπάζα.

Μια zombie action ταινία με προσεγμένες σκηνές μάχης

Η δράση είναι ανελέητη, το καστ αποτελείται κυρίως από stunt actors που εξελίχθηκαν υποκριτικά, όπως ο Ντέιβ Μπαουτίστα, που έχει πάρει το κολάι από το ρόλο του Ντραξ στο MCU, επομένως είναι βέβαιο πως κάθε σκηνή μάχης θα είναι άρτια αποτυπωμένη, ιδίως από τη στιγμή που ο Σνάιντερ έκανε τη μέγιστη κατάθεση στο Justice League για το πώς μπορεί να αναπαραστήσει τέτοιες σκηνές.

Το Army of the Dead είναι το ξεκίνημα της συνεργασίας του Σνάιντερ με το Netflix, η συνέχεια της οποίας θα εξαρτηθεί αρκετά από την απήχηση της ταινίας, με το Netflix πάντως να έχει κάνει σαφές πως θέλει να εντάξει ολοκληρωτικά στο δυναμικό του τον Σνάιντερ. Άλλωστε, η πλατφόρμα τα τελευταία 3 χρόνια επιδιώκει 10ετείς συμφωνίες με μεγάλα ονόματα της μυθοπλασίας, όπως καλή ώρα με το δίδυμο του Game of Thrones, τους Μπενιόφ και Βάις.

Η ταινία θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα στις 21 Μαΐου.