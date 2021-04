Φεστιβάλ Βενετίας 2021: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι θα τιμηθεί με Χρυσό Λιοντάρι για την καριέρα του

Με την ελπίδα και προοπτική το φετινό Φεστιβάλ Βενετίας να γίνει με την παρουσία κόσμου, έστω και με περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, το Φεστιβάλ Βενετίας ανακοίνωσε ότι στη διοργάνωση που θα γίνει από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τις 11 του μήνα, ο σπουδαίος Ιταλός ηθοποιός και σκηνοθέτης Ρομπέρτο Μπενίνι, θα τιμηθεί με Χρυσό Λιοντάρι για το σύνολο της καριέρας του.

Αναμφίβολα είναι δύο οι ταινίες που θα έρχονται πάντα πρώτες στο μυαλό στο άκουσμα του ονόματος του. Το La Vita E Bella έγινε μια σύγχρονη αποτύπωση του φελινικού Dolce Vita και έφερε στον Μπενίνι το Όσκαρ Ά Ανδρικού το 1999, ενώ η ταινία είχε 6 ακόμα υποψηφιότητες και πήρε το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης και φυσικά της Μουσικής για τις συνθέσεις του Νικόλα Πιοβάνι. Λίγο νωρίτερα, η ταινία είχε πάρει το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών.

Η έτερη ταινία που έχει συνδυαστεί με τον Μπενίνι είναι ο Πινόκιο, μια ταινία που την έκανε το 2002 και την έκανε ξανά την περσινή χρονιά.

Μαζί με αυτές τις δύο, άλλες ταινίες που είχαν μεγάλη απήχηση σε κοινό και κριτικούς ήταν το Il Piccolo Diavolo, οι 3 ταινίες του Τζιμ Τζάρμους (Down by Law, Night on Earth, Coffe and Cigarettes) και το «Αστερίξ και Οβελίξ εναντίον Καίσαρα».

Για όλη του την προσφορά στο σινεμά και δη της Ιταλίας, ο 69χρονος Μπενίνι θα παραλάβει το Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ της Βενετίας από την κριτική επιτροπή της οποίας ηγείται ο Μπονγκ Τζουν-Χο.