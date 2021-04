Όσκαρ 2021: Η τελετή απονομής θα είναι μια κατηγορία μόνη της

Τα φετινά είναι τα πρώτα Όσκαρ σε καιρό πανδημίας. Η περσινή απονομή είχε γίνει στα μέσα Φεβρουαρίου, ένα μήνα πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο lockdown. Η φετινή διοργάνωση προγραμματίστηκε να γίνει στις 25 Απριλίου, δηλαδή τα ξημερώματα της ερχόμενης Κυριακής, με την προοπτική να γινόταν διά ζώσης αν είχαν φτιάξει τα πράγματα με την πανδημία.

Όμως κάτι τέτοιο δεν έγινε κι έτσι στα τέλη του περασμένου έτους εκπονήθηκε από την Ακαδημία Κινηματογράφου ένα σχέδιο τέλεσης της διοργάνωσης με τρόπο που θα απαλείφει την απομακρυσμένη σύνδεση των συμμετεχόντων στη βραδιά μεταξύ τους.

Στόχος λοιπόν για τη φετινή διοργάνωση είναι να ξεφύγει η απονομή από τις βραβεύσεις μέσω zoom και τους ευχαριστήριους λόγους, γι' αυτό οι τρεις υπεύθυνοι της βραδιάς έχουν ετοιμάσει κάτι μοναδικό που ξεφεύγει πολύ από κάθε διοργάνωση, με πανδημία ή χωρίς.

Ο Στίβεν Σόντεμπεργκ, σκηνοθέτης και παραγωγός που προΐσταται της σκηνοθεσίας, αποκάλυψε σε συνέντευξη τύπου πως η φετινή απονομή θα είναι μια ταινία από μόνη της. Ο ίδιος έχει φροντίσει να στηθούν κάμερες χεριού και σινεμασκόπ κάμερες στην αίθουσα της τελετής και στους εξωτερικούς χώρους.

Πριν από την απονομή θα υπάρξει pre-show 90 λεπτών που αντικαθιστά το κόκκινο χαλί, το οποίο θα διεξαχθεί στον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Λος Άντζελες, κάτι πρωτοφανές για τα χρονικά. Το Dolby Theatre παραμένει εν τούτοις ο κεντρικός πυρήνας της απονομής.

Εκεί, οι δύο παρουσιαστές, η Αριάνα ΝτεΜπος και ο Λιλ Χάουρι, θα κατευθύνουν τους παρευρισκόμενους με γνώμονα τις αποστάσεις και θα κάνουν τα κλασικά q&a, ενώ θα παιχτούν και τα 4 από τα 5 υποψήφια τραγούδια για το Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού (Fight for You από το Judas and the Black Messiah, Hear my Voice από το Trial of the Chicago 7, Io Si από το Life Ahead και Speak Now από το One Night in Miami). Επί της ουσίας αυτό το σόου θα αντικαταστήσει και το γεύμα των υποψηφίων που διοργανωνόταν συνήθως 4-5 ημέρες πριν την απονομή. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν μικρά φιλμάκια σχετικά με την πορεία των υποψηφίων μέχρι την υποψηφιότητα.

Μια τελετή απονομής σαν ταινία και όχι ως τηλεοπτικό σόου

Ως προς την κεντρική αρτηρία της βραδιάς, δηλαδή τις βραβεύσεις, ο Σόντεμπεργκ έχει ετοιμάσει ένα 10λεπτο εναρκτήριο σόου που θα είναι σαν mini movie, ενώ αντίστοιχες είναι οι προτροπές και για όσους νικήσουν. Φέτος δεν θα υπάρχουν ευχαριστήριοι λόγοι με ονόματα συντελεστών της εκάστοτε επιτυχίας, αλλά οι νικητές καλούνται να κάνουν storytelling. Το μότο είναι «bring your own movie», με τον Σόντεμπεργκ να εξηγεί πως στόχος του είναι να μοντάρει εκείνη τη στιγμή και κάποιες από τις ατάκες που θα λένε οι νικητές. Κάτι που αν συμβεί, γίνεται αντιληπτό πως θα πάει το χρόνο της τελετής πάνω από τις 3 ώρες, καθώς και ο χρόνος για τους νικητές θα είναι μεγαλύτερος του ενός λεπτού που ήταν πέρσι.

Μετά την απονομή, θα υπάρξει δίωρο πάρτι όπου οι παρουσιαστές θα έχουν interaction με τους νικητές και θα τους βάζουν να χαράζουν το όνομά τους στα βραβεία. Αυτό θα ισχύσει φυσικά για όσους είναι παρόντες. Όσοι δε μπορούν να μεταβούν στις ΗΠΑ, η Ακαδημία έχει στήσει 15 hubs σε διαφορετικές πόλεις του κόσμου (Λονδίνο και Παρίσι οι επιβεβαιωμένες), ώστε να εξυπηρετηθούν οι νικητές που μένουν εκεί, αλλά και να αποφευχθούν ευτράπελα με το Zoom, όπως έγινε στις Χρυσές Σφαίρες με τον Ντάνιελ Καλούγια.

Στα άτομα που σίγουρα θα δώσουν το παρών ανήκουν οι παρουσιαστές των βραβείων: Μπονγκ Τζουν-Χο, Χάλε Μπέρι, Μπραντ Πιτ, Ρενέ Ζελβέγκερ, Άντζελα Μπάσετ, Χοακίν Φοίνιξ, Ριζ Γουίδερσπουν, Ζεντάγια, Ρίτα Μορένο, Λόρα Ντερν, Ντον Τσιντλ, Μπράιαν Κράνστον, Χάρισον Φορντ και Ρετζίνα Κινγκ είναι η πλειοψηφία όσων παρουσιάσουν, αλλά θα υπάρξουν και εκπλήξεις.

Μένει λοιπόν να δούμε ποιοι από τους υποψήφιους θα μπορέσουν να βρεθούν στο Λος Άντζελες, ύστερα κιόλας από τις αντιδράσεις στην αρχική απαίτηση της Ακαδημίας να γίνουν οι απονομές με φυσική παρουσία.