Αυτές είναι οι 20 πιο επικερδείς ακατάλληλες ταινίες όλων των εποχών

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζεις, να διευκρινίσουμε αρχικά πως οι R-rated ταινίες είναι όλες εκείνες που έχουν βαθμολογηθεί με R (προερχόμενο από τη λέξη restricted) και δεν μπορούν να τις παρακολουθήσουν ανήλικοι κάτω των 17 ετών, χωρίς να υπάρχει συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα. Η εν λόγω βαθμολογία, δίνεται με βάση την ακατάλληλη φρασεολογία, την έντονη βία, το γυμνό για σεξουαλικό λόγο και την κατάχρηση ουσιών.

Κάποιες από τις πιο εμβληματικές ταινίες, που έχουν τη βαθμολογία R από την Motion Picture Association of America, έγιναν οι πιο αναγνωρισμένες ταινίες του Χόλιγουντ και όχι μόνο, και σημείωσαν τα υψηλότερα κέρδη στην ιστορία. Συγκεντρώσαμε τις 20 πιο επικερδής ταινίες, με κορυφαία φυσικά όλων, το Joker. Ακολουθούν αναλυτικά:

20. Gone Girl (2014) - $369,330,3633

Η ταινία που εξετάζει την επίδραση των μίντια και την μη ειλικρινή στάση τους, βαθμολογήθηκε με R εξαιτίας της αιματηρής βίας και του σεξουαλικού περιεχομένου. Το Gone Girl με παραγωγή που έφτασε τα 61 εκατομμύρια δολάρια, έκανε αίσθηση στο box office και είναι η ταινία με τα υψηλότερα κέρδη για τον σκηνοθέτη Ντέιβιντ Φίντσερ, μέχρι σήμερα.

19. Once Upon a Time... In Hollywood (2019) - 374,375,059$

Το τελευταίο κινηματογραφικό εγχείρημα του σκηνοθέτη Κουέντιν Ταραντίνο, βαθμολογήθηκε με R για το δράμα εκείνης της εποχής που ήταν αρκετά βίαιο, ενώ η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε όλη την ταινία είναι σκληρή.

Image

18. True Lies (1994) - 378,882,411$

Σε σκηνοθεσία του Τζέιμς Κάμερον, ο μυστικός πράκτορας που προσπαθεί να καταπολεμήσει την τρομοκρατία, κατέλαβε την πρώτη θέση του box office των ΗΠΑ.

17. 1917 (2019) - $384,965,466

Η βρετανική ταινία πολέμου, σε σκηνοθεσία και παραγωγή του Σαμ Μέντες, σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Οι σκηνές μάχης, οι τραυματισμένοι στρατιώτες και οι εικόνες από το μέτωπο είναι όλα όσα βλέπουμε στην ταινία.

16. The Wolf of Wall Street (2013) - $392,000,694

Η συνεργασία του Μάρτιν Σκορσέζε και του Λεονάρντο Ντι Κάπριο περιλαμβάνει γυμνό και υπερβολική χρήση ναρκωτικών.

15. The Bodyguard (1992) - $411,006,740

Το ντεμπούτο της Γουίτνεϊ Χιούστον με τον Κέβιν Κόστνερ και η ιστορία αγάπης τους, για δέκα εβδομάδες βρισκόταν στο Top10 του box office των ΗΠΑ.

14. The Intouchables (2011) - $426,588,510

Η γαλλική συγκινητική κωμωδία έγινε η ταινία που σημείωσε τα υψηλότερα κέρδη, αντί της αγγλικής γλώσσας, με 281.000.000 δολάρια παγκοσμίως.

13. The Matrix Revolutions (2003) - $427,344,325

Κυκλοφόρησε έξι μήνες μετά τη δεύτερη ταινία, The Matrix Reloaded, και κέρδισε 139.000.000 δολάρια μόνο στη Βόρεια Αμερική.

Image

12. A Star is Born (2018) - $436,188,866

Το remake της ταινίας του 1954, A Star is Born, με πρωταγωνιστές τον Μπράντλει Κούπερ και την Lady Gaga, κέρδισε 220.900.000 δολάρια παγκοσμίως και κυκλοφόρησε σε περισσότερες από 31 χώρες. Βαθμολογήθηκε με R εξαιτίας του σεξουαλικού περιεχομένου της.

11. The Exorcist (1973) - $441,306,145

Η αμερικανική ταινία τρόμου, που χαρακτηρίστηκε ως η πιο τρομακτική ταινία ever, είχε προϋπολογισμό τα 12.000.000 δολάρια. Οι σκληρές εικόνες από τη δαιμονική κυριότητα του 12χρονου κοριτσιού και τη προσπάθεια της μητέρας να κάνει εξορκισμό, έδωσαν την βαθμολογία R.

10. 300 (2007) - $456,068,181

Στη μάχη των Θερμοπύλων, ο Λεωνίδας μαζί με 300 Σπαρτιάτες πολεμούν εναντίον των Περσών. Εκτός από τις σκηνές μάχης, η ταινία έχει μπόλικο σεξουαλικό περιεχόμενο και γυμνό.

9. Lucy (2014) - $458,863,600

Ο εγκέφαλος μιας φοιτήτριας αλλάζει μυστηριωδώς μετά από παράνομο φάρμακο που δοκιμάστηκε σε εκείνη. Εκείνη το καταλαβαίνει και παίρνει εκδίκηση.

8. The Hangover (2009) - $469,310,836

To μπάτσελορ πάρτι του φίλου τους στο Λας Βέγκας στέφθηκε με επιτυχία, όσον αφορά τα κέρδη που έλαβε η ταινία. Το 2009, ωστόσο ήταν η κωμωδία με τη μεγαλύτερη βαθμολογία R στις ΗΠΑ.

7. The Revenant (2015) - $532,950,503

Οι ωμές σκηνές και η σκληρή γλώσσα οδήγησαν στο να βαθμολογηθεί με R, κάτι όμως που δεν εμπόδισε το Όσκαρ στον Λεονάρντο ντι Κάπριο και κυρίως στις εισπράξεις.

Image

6. American Sniper (2014) - $547,426,372

Η δραματική ταινία πολέμου σε σκηνοθεσία του Κλιν Ίσγουντ βασίζεται στο απομνημόνευμα American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History.

5. Ted (2012) - $549,368,315

Μπορεί ένα αρκουδάκι που ζωντανεύει να ακούγεται φιλικό προς τα παιδιά, η κωμωδία είχε όμως σεξουαλικό περιεχόμενο και μερική χρήση ναρκωτικών.

4. Fifty Shades of Grey (2015) - $569,651,467

Η πρώτη ταινία, από την τριλογία του Fifty Shades of Grey, είχε την καλύτερη απόδοση στο box office συγκεντρώνοντας 569.651.467 δολάρια παγκοσμίως.

3. It (2017) - $701,796,444

Η ταινία επικεντρώνεται στο καλοκαίρι του 1989, όταν ένας κλόουν απειλούσε παιδιά. Οι τρομακτικές σκηνές, ωστόσο, της έφεραν και πολλά κέρδη.

Image

2 .Deadpool (2016) - 782.836.791 $

Και οι δύο ταινίες του Deadpool σημείωσαν τεράστια επιτυχία, με τον αυθορμητισμό και τη γνησιότητα να είναι τα μυστικά της επιτυχίας, καθώς και η… χαριτωμένη γλώσσα του πρωταγωνιστή, Ράιν Ρέινολτνς.

1. Joker (2019) - $1,074,251,311

Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έγινε η εμπορικότερη R-rated ταινία, ενώ οι εισπράξεις έχουν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Οι σκηνές βίας που περιέχει τη χαρακτήρισαν ως R-rated ωστόσο η επιτυχία ήταν τεράστια.