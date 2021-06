Νεκρή η ηθοποιός Lisa Banes: Τη χτύπησε ηλεκτρικό πατίνι

Η ηθοποιός Lisa Banes πέθανε σε ηλικία 65 ετών. Είχε παίξει στην ταινία «Gone Girl» και σύμφωνα με πληροφορίες από το metro.co.uk άφησε την τελευταία της πνοή τη Δευτέρα, μετά από δυστύχημα με μηχανοκίνητο σκούτερ, πριν από 10 ημέρες περίπου.

Επιβεβαιώνοντας τον θάνατο της Lisa Banes, ένας εκπρόσωπος είπε στην Entertainment Tonight: «Είμαστε συντετριμμένοι για την τραγική απώλεια της Lisa. Ήταν μια γυναίκα με ιδιαίτερο πνεύμα, καλοσύνη και γενναιοδωρία, αφοσιωμένη στη δουλειά της, είτε στη σκηνή είτε μπροστά από την κάμερα και ακόμα περισσότερο στη γυναίκα, την οικογένεια και τους φίλους της».

Ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης είπε επίσης στο metro.co.uk ότι δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αναφορικά με το ατύχημα που είχε, η ηθοποιός ήταν στον δρόμο για να συναντήσει τη σύζυγό της, Kathryn Kranhol, και διέσχιζε τον δρόμο όταν τη χτύπησε ένα σκούτερ, ο οδηγός του οποίου την εγκατέλειψε και τώρα αναζητείται από την αστυνομία.



rest in peace dear Lisa Banes 😔 you were a marvelous Lady Tremaine on Once Upon a Time and you will be deeply missed. All my thoughts to her wife, family and loved ones ❤️ pic.twitter.com/5osvxpDsfe