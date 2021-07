Encanto: Η νέα ταινία της Disney - Σε ένα μέρος μαγικό, ένα ταξίδι φαντασίας

Το πρώτο, φαντασμαγορικό τρέιλερ της «μαγεμένης» ταινίας - μιούζικαλ «Encanto» από την Disney μοιάζει σαν ένα όνειρο, με πολύ τραγούδι και λάτιν χορό. Πρωταγωνιστεί η οικογένεια Madrigal, που ζει κρυμμένη στα βουνά της Κολομβίας, σε ένα μαγικό σπίτι το οποίο βρίσκεται σε ένα φανταστικό μέρος που ονομάζεται Encanto (στα ισπανικά: «μαγεμένος»). Όλα τα παιδιά της οικογένειας έχουν μαγικές ικανότητες, εκτός από την Μιραμπέλ, η οποία όμως μόλις ανακαλύψει πως ο τόπος της βρίσκεται σε κίνδυνο, θα κάνει ό,τι μπορεί για να τον σώσει.

Το «Encanto» είναι η 60η ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney Animation Studios. Στέλνει ένα πολύ γλυκό μήνυμα με την βοήθεια της πρωταγωνίστριας Μιραμπέλ: «Είτε έχω γεννηθεί με δώρο είτε όχι, είμαι εξίσου ξεχωριστή μαζί με την οικογένειά μου». Παρόλο που η οικογένειά της είναι αξιοσημείωτη η μοναδικότητα της πρωταγωνίστριας θα ξεχωρίσει όταν ανακαλύψει το δικό της «δώρο».

Την σκηνοθεσία ανέλαβαν οι Τζάρεντ Μπους και Μπάιρον Χάουαρντ. Η ταινία περιλαμβάνει οκτώ αυθεντικά τραγούδια, που γράφτηκαν από τον Λιν Μάνουελ Μιράντα στα αγγλικά και στα ισπανικά. Η πρεμιέρα της ταινίας είναι προγραμματισμένη για τις 24 Νοεμβρίου του 2021.

