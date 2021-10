Home Alone: Έχουμε το trailer του remake της θρυλικής χριστουγεννιάτικης ταινίας

Το Home Alone ή όπως το έχουμε συνηθίσει στα ελληνικά, Μόνος στο Σπίτι, φέτος θα έχει νέα ταινία. Μπορεί να έχουμε παρακολουθήσει δεκάδες φορές τις δύο πρώτες εκδοχές της θρυλικής χριστουγεννιάτικης οικογενειακής κωμωδίας με τον Μακόλεϊ Κάλκιν στον ρόλο του τρομερού Κέβιν Μακάλιστερ, ωστόσο αυτά τα Χριστούγεννα, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον 12χρονο Άρτσι Γέιτς, που γνωρίσαμε μέσα από το Τζότζο Ράμπιτ, να ταλαιπωρεί τους επίδοξους ληστές του σπιτιού του.

Η αλήθεια είναι πως μετά τις δύο άκρως επιτυχημένες ταινίες Home Alone, το Χόλιγουντ προσπάθησε να δώσει συνέχεια στην ίδια συνταγή, βγάζοντας το Μόνος στο σπίτι 3, 4, αλλά και 5. Ωστόσο, σε αυτές τις ταινίες οι ηθοποιοί ήταν άλλοι, με αποτέλεσμα να μην «κερδίσουν» το απαιτητικό κοινό.

Αυτή τη φορά, όμως, ο μικρός πρωταγωνιστής δεν είναι απλά γνωστός στο ευρύ κοινό, αλλά αποτελεί και έναν από τους πιο συμπαθείς μικρούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Ο Άρτσι Γέιτς, λοιπόν, στο νέο Home Alone δεν θα λέγεται Κέβιν Μακάλιστερ, αλλά Μαξ Μέρσερ και θα είναι ένα άτακτο αγόρι, το οποίο ξεχνάει η οικογένειά του μόνο στο σπίτι, μπαίνοντας στο αεροπλάνο με προορισμό το Τόκιο.

Three months until we’re #HomeSweetHomeAlone. The all-new Original Movie starts streaming November 12 on @DisneyPlus starring Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki, and Chris Parnell. (1/2) pic.twitter.com/ifcE544tAD