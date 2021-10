Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η Disney αποκάλυψε τον τίτλο της ταινίας του

Τα γυρίσματα της ταινίας που είναι αφιερωμένη στη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, έχουν ολοκληρωθεί και η Disney που είναι η εταιρεία παραγωγής, είναι σχεδόν έτοιμη να την παρουσιάσει. Την Τετάρτη (20/10), αποκάλυψε και τον τίτλο που ονομάζεται «Rise», δηλαδή «Ανοδος». Η ταινία θα κάνει ντεμπούτο εντός του 2022 και είναι βασισμένη στη ζωή του «Greek Freak» από τα παιδικά του χρόνια έως και την εφηβεία του στην Αθήνα, αλλά και στη μετέπειτα πορείας του από την Α2 και τον Φιλαθλητικό, στην Ισπανία και μετά την... εκτόξευση στις ΗΠΑ και το ΝΒΑ.

Μεγάλο μέρος των γυρισμάτων φυσικά έχουν γίνει στην Ελλάδα και την Αθήνα και παρουσιάζουν βήμα-βήμα την εξέλιξη του σημερινού ηγέτη των Μιλγουόκι Μπακς και πρωταθλητή του ΝΒΑ.Η Disney ανακοίνωσε λοιπόν και τον τίτλο της ταινίας για τη ζωή του «Greek Freak», ο οποίος και θα είναι «Rise», που σημαίνει «Ανοδος».

Στη σχετική ανάρτηση δε, αναφέρονται τα εξής: «Οικογένεια. Αφιέρωση. Αφοσίωση. Ανοδος», μία ταινία του DisneyPlus βασισμένη στις πραγματικές εμπειρίες της ζωής του σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνμπο, και της οικογένειάς του, η οποία θα κάνει ντεμπούτο το 2022».

