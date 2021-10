Τραγωδία στα γυρίσματα της ταινίας γουέστερν Rust καθώς το όπλο που κρατούσε ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας και να τραυματιστεί ένας εκ των σκηνοθετών.

Το τραγικό γεγονός σημειώθηκε στο ράντσο Μπονάνζα Κρικ στο Νέο Μεξικό όπου λαμβάνουν χώρα τα γυρίσματα της ταινίας εποχής. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά το όπλο που κρατούσε στα χέρια του ο Άλεκ Μπάλντουιν δεν ήταν ασφαλισμένο με αποτέλεσμα από τα πυρά να τραυματιστεί θανάσιμα η διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας Χαλίνα Χάτσινς και να τραυματιστεί σοβαρά ο σκηνοθέτης Τζόελ Σόουζα.

Ο Άλεκ Μπάλντουιν εκτός από πρωταγωνιστής είναι και συμπαραγωγός στη συγκεκριμένη ταινία ενώ εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε πως το δυστύχημα έγινε από πρόβλημα στο όπλο. Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει την έρευνα για τις συνθήκες καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν ήταν πραγματικά πυρά στο όπλο.

Pictures of #Hutchins and #Souza courtesy of @IMDb . Souza is still recovering at @CSVRMC @KOB4 pic.twitter.com/I558Ig0szJ

I’m so sad about losing Halyna. And so infuriated that this could happen on a set. She was a brilliant talent who was absolutely committed to art and to film. ❤️ pic.twitter.com/vcdFqHsGA0