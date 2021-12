Τι σχέση έχει ο Spider-man με τη Hyundai;

Με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Spider-Man: No Way Home» στους κινηματογράφους στις 16 Δεκεμβρίου 2021, η Hyundai Motor Company ξεκίνησε πρόγραμμα προώθησης που περιλαμβάνει μια τηλεοπτική διαφήμιση και ποικίλες ψηφιακές προωθητικές δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο. Η καμπάνια προέρχεται από την παγκόσμια διαφημιστική συνεργασία της Hyundai Motor με τη Sony Pictures που ξεκίνησε τον Μάιο του 2020 για να αναδείξει το ανθρωποκεντρικό όραμα της εταιρείας για την κινητικότητα μέσω των προϊόντων και των τεχνολογικών καινοτομιών της.

Η ταινία «Spider-Man: No Way Home» είναι η τρίτη ταινία Spider-Man που δημιουργήθηκε από τη Sony Pictures και τα Marvel Studios, με πρωταγωνιστή τον Τομ Χόλαντ, ο οποίος υποδύεται το μαθητή του γυμνασίου Πίτερ Πάρκερ και παράλληλα το φιλικό μας ήρωα Spider-Man. Ο προκάτοχός της ταινίας αυτής, η ταινία «Spider-Man: Far From Home» έφθασε τα 1,131 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως ως η τέταρτη ταινία με τις περισσότερες εισπράξεις του 2019 και η 25η ταινία με τις περισσότερες εισπράξεις όλων των εποχών.

«Η τοποθέτηση του αμιγώς ηλεκτρικού Ioniq 5 και του ολοκαίνουριου Tucson στην ταινία 'Spider-Man: No Way Home' αποτελεί το πρώτο σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των εταιρειών Hyundai Motor Company και Sony Pictures Entertainment» δήλωσε ο κ. Τόμας Σεμίρα, Executive Vice President, Global Chief Marketing Officer και Head of Customer Experience Division της Hyundai Motor Company. «Αυτή η συναρπαστική ταινία και η συμμετοχή των δύο οχημάτων μας σε βασικές σκηνές με τους πρωταγωνιστές, θα ενθουσιάσει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο».