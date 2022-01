Πέθανε ο ηθοποιός Μπομπ Σάγκετ – Βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Σε ηλικία 65 ετών πέθανε ο ηθοποιός Μπομπ Σάγκετ, γνωστός ως Ντάνι Τάνερ της σειράς «Full House». Ο κωμικός βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείο στη Φλόριντα, έπειτα από παράσταση στο Τζάκσονβιλ. Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η οικογένεια του κωμικού με δήλωση στο CNN.

«Είμαστε συντετριμμένοι στο άκουσμα της είδησης ότι ο αγαπημένος μας Μπομπ πέθανε σήμερα. Ήταν τα πάντα για ‘μας και θέλουμε να ξέρετε πόσο πολύ αγαπούσε τους θαυμαστές του και χαιρόταν να παίζει ζωντανά και να ενώνει τους ανθρώπους μέσα από το γέλιο. Ζητάμε να σεβαστείτε το πένθος μας αυτή τη στιγμή και σας καλούμε να θυμόμαστε μαζί την αγάπη και το γέλιο που χάρισε ο Μπομπ στον κόσμο» αναφέρει η οικογένειά του.

Η αιτία του θανάτου του Μπομπ Σάγκετ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ωστόσο δεν οφείλεται σε χρήση ναρκωτικών, καθώς δεν βρέθηκε καμία ουσία από τις έρευνες των αστυνομικών.

Ήδη πολλοί συνάδελφοί του, ιδιαίτερα θλιμμένοι από το άκουσμα του θανάτου του, έχουν κάνει αναρτήσεις για τον χαμό του.

"I will never ever have another friend like him," John Stamos, who starred alongside Bob Saget in "Full House," said in a tweet. "I love you so much Bobby." https://t.co/mChbeu83UN pic.twitter.com/ef8A2o3UcS — The New York Times (@nytimes) January 10, 2022

Beautiful Bob Saget passed away today at 65. He had a big, big heart and a wonderfully warped comic mind. He gave the world a lot of joy and lived his life for goodness’ sake. :’^} pic.twitter.com/QVSITsfaVj — Jim Carrey (@JimCarrey) January 10, 2022

I’m shocked and saddened to learn that Bob Saget is gone. A great friend and one of the funniest and sweetest people I have ever known. My love to his beautiful family. January 10, 2022