Όσκαρ 2022: Οι υποψηφιότητες σε όλες τις κατηγορίες - Τα φαβορί και όλα όσα θα δούμε απόψε

Όλα έτοιμα είναι πλέον για την φαντασμαγορική 94η τελετή απονομής βραβείων Όσκαρ. Το Χόλιγουντ επιστρέφει στην κανονικότητά του μετά την περσινή σιωπηλή τελετή και η Ακαδημία, όπως είναι λογικό θέλει φέτος η βραδιά να θυμίζει τις ένδοξες στιγμές των παλαιότερων χρόνων.

Το κόκκινο χαλί έχει ήδη στρωθεί στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες και η αφρόκρεμα του Χόλιγουντ περιμένει να περπατήσει πάνω του και φυσικά να φωτογραφηθεί από δεκάθες κάμερες. Τι θα δούμε, όμως, το βράδυ της Κυριακής (27/3) στις 03.00 ώρα Ελλάδας, όταν και ξεκινά η τελετή;

Η Ρετζίνα Χολ, η Έιμι Σούμερ και η Γουάντα Σάικς θα ανέβουν στη σκηνή για να συνδιοργανώσουν την τελετή. Εκεί θα καλούν διάφορους αστέρες του σινεμά και όχι μόνο, προκειμένου να απονείμουν τα βραβεία στους νικητές των κατηγοριών. Ανάμεσα στα ονόματα που αναμένεται να απονείμουν τα βραβεία Όσκαρ είναι οι Lady Gaga, Kevin Costner, Samuel L. Jackson, Zoë Kravitz, Anthony Hopkins, Lily James, Daniel Kaluuya, Mila Kunis, John Leguizamo, Simu Liu, Rami Malek, Lupita Nyong'o, Rosie Perez, Chris Rock, Naomi Scott, Wesley Snipes, Uma Thurman, John Travolta, Yuh-jung Youn, Ruth E. Carter, Halle Bailey, Sean "Diddy" Combs, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Shawn Mendes, Tyler Perry και Tracee Ellis Ross.

Το «The Power of the Dog» είναι το μεγάλο φαβορί για την καλύτερη ταινία και την καλύτερη σκηνοθεσία, για την Jane Campion, αλλά υπάρχει επίσης η πιθανότητα το «CODA» να κερδίσει το Οσκαρ καλύτερης ταινίας. Στα φαβορί είναι και ο Γουίλ Σμιθ για τον Α' Ανδρικό ρόλο ("King Richard"), η Τζέσικα Τσαστέιν για την καλύτερη ηθοποιό ("The Eyes of Tammy Faye"), ο Τρόι Κότσουρ για τον καλύτερο β' ανδρικό ρόλο ("CODA") και η Ariana DeBose για τον καλύτερο δεύτερο γυναικείο ρόλο ( «West Side Story»).

Να σημειωθεί ότι για τον Α' Γυναικείο Ρόλο διαγωνίζονται οι: Τζέσικα Τσαστέιν για το «The Eyes of Tammy Faye», Ολίβια Κόλμαν για το «The Lost Daughter», Πενέλοπε Κρουζ για τις «Παράλληλες Μητέρες», Νικόλ Κίντμαν για το «Being the Ricardos» και Κρίστεν Στιούαρτ για το «Spencer».

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες σε όλες τις κατηγορίες

Καλύτερη Ταινία

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Kenneth Branagh, Belfast

Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Jane Campion, The Power of the Dog

Steven Spielberg, West Side Story

Α’ Γυναικείος

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Penelope Cruz, Parallel Mothers

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Kristen Stewart, Spencer

Α’ Ανδρικός

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

Andrew Garfield, tick, tick… BOOM!

Will Smith, King Richard

Denzel Washington

Β’ Ανδρικός

Ciaran Hinds, Belfast

Troy Kotsur, CODA

Jesse Plemons, The Power of the Dog

J.K. Simmons, Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog

Β’ Γυναικείος

Jessie Buckley, The Lost Daughter

Ariana DeBose, West Side Story

Judi Dench, Belfast

Kirsten Dunst, The Power of the Dog

Aunjanue Ellis, King Richard

Καλύτερη Διεύθυνση Φωτογραφίας

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Riding with Fire

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Καλύτερο Διεθνές Φιλμ

Drive My Car (Ιαπωνία)

Flee (Δανία)

The Hand of God (Ιταλία)

Lunana: A Yak in the Classroom (Μπουτάν)

The Worst Person in the World (Νορβηγία)

Καλύτερο Μοντάζ

Don’t Look Up

Dune

King Richard

The Power of the Dog

Tick, Tick… Boom!

Καλύτερη Σκηνογραφία

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

Dune

Free Guy

No Time to Die

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μεγάλου Μήκους

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs. The Machine

Raya and the Last Dragon

Καλύτερα Κοστούμια

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

Καλύτερος Ήχος

Belfast

Dune

No Time to Die

The Power of the Dog

West Side Story

Καλύτερο Μουσικό Σκορ

Don’t Look Up

Dune

Encanto

Parallel Mothers

The Power of the Dog

Καλύτερο Ορίτζιναλ Τραγούδι

Be Alive (King Richard), Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

Dos Oruguitas (Encanto), Lin-Manuel Miranda

Down to Joy (Belfast), Van Morrison

No Time to Die (No Time to Die), Billie Eilish, Finneas O’Connell

Somehow You Do (Four Good Days), Diane Warren

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο

Belfast

Don’t Look Up

King Richard

Licorice Pizza

The Worst Person in the World

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο

CODA

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους Live-Action

Ala Kachuu — Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

Καλύτερο Makeup και Hairstyling