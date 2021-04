Σφραγισμένο παιχνίδι Super Mario Bros πωλήθηκε στο ποσό ρεκόρ των 660.000 δολαρίων!

Το Super Mario Bros. είναι από τα πλέον θρυλικά games που κυκλοφόρησαν για το NES και ένα σπάνιο αντίτυπό του πουλήθηκε έναντι 660.000 δολαρίων! Με αυτόν τον τρόπο γράφτηκε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τέτοια αγοραπωλησία, κάτι που επιβεβαίωσε και η ιστορικός Kelsey Lewin μέσω του λογαριασμού της στο Twitter.

Sealed Super Mario Bros. continue to shatter records at Heritage Auctions. $660,000 for this copy!



For context, this is $300,000 more than the Nintendo Playstation prototype sold for. pic.twitter.com/nWYKbY6NsB