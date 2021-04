Ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων για το PS5 στις ΗΠΑ τον Μάρτιο

Φαίνεται πως ο χαμός που επικρατεί παγκοσμίως με το PS5 συνεχίζεται και τον Μάρτιο, καθώς όσα κομμάτια εμφανίζονται στα καταστήματα, εξαφανίζονται εν ριπή οφθαλμού. Η NPD, η αρμόδια εταιρεία για τα των πωλήσεων της αγοράς στις ΗΠΑ, αναφέρει στην πρόσφατη αναφορά της πως το PS5 έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ πωλήσεων για κονσόλα που βρίσκεται στον πέμπτο μήνα διάθεσής της.

Συνολικά, τον Μάρτιο, οι Αμερικανοί δαπάνησαν 5.6 δισεκατομμύρια δολάρια για προϊόντα videogames, 18% περισσότερα από τα ποσά που είδαμε τον Μάρτιο του 2019 στην ίδια αγορά. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν και συνολικά μια ανοδική τάση για την αγορά που κινήθηκε συνολικά στο πρώτο τρίμηνο του 2021 στο +30% σε σχέση με το 2019.

US NPD Spend Trend - Monthly sales are now comparable to year ago periods that were impacted by pandemic-driven consumer spending increases. March 2021 gains in hardware, accessory and content sales (particularly Mobile) pushed the market to growth despite the elevated comp. pic.twitter.com/qVBHSLByie