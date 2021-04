H Amazon ακύρωσε το Lord of the Rings videogame που ετοίμαζε

Τα προβλήματα για τον τομέα gaming της Amazon συνεχίζονται και η γνωστή εταιρεία εγκαταλείπει άλλο ένα μεγάλο project της. Αυτή τη φορά, θύμα των αποφάσεών της πέφτει το ιδιαίτερα φιλόδοξο Lord of the Rings videogame που είχε ανακοινωθεί πριν από δύο χρόνια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, η Amazon Game Studios ετοίμαζε με την Leyou Technologies Holdings το παιχνίδι από το 2019, ωστόσο η νέα ιδιοκτήτρια του κινεζικού studio (η Tencent) διαφώνησε σε πολλαπλά επίπεδα και έτσι οι δύο πλευρές αποφάσισαν πως το project πρέπει να τερματιστεί.

Τα στελέχη της Amazon που δούλευαν για να κάνουν το παιχνίδι πραγματικότητα μεταφέρονται σε άλλα projects της εταιρείας και δεν θα απολυθούν, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός της σε Μέσα του εξωτερικού.

Το Lord of the Rings πάντως δεν είναι το πρώτο παιχνίδι της Amazon που ακυρώνεται, αφού το 2018 σταμάτησε την ανάπτυξη και του Breakaway, ενώ πολλοί φόβοι υπάρχουν και για το MMO New World που έχει ανακοινώσει και θα κυκλοφορήσει -μετά από αναβολές- στα τέλη του Αυγούστου.