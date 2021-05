PS5: Τα 25 νέα games και τα επόμενα μεγάλα σχέδια της Sony για την κονσόλα

Για το μέλλον του gaming και του PS5 καθώς και για τα σχέδια που καταστρώνει για τη νέα κονσόλα μίλησε για πρώτη φορά η Sony, δίνοντας μάλιστα πάρα πολλές υποσχέσεις. Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής των Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, Hermen Hulst, μίλησε στο Wired και τόνισε πως «έρχονται πάρα πολλές παραγωγές από διάφορα μέρη του πλανήτη και διαφορετικές κουλτούρες και θα ανήκουν σε διαφορετικά είδη».

Μέσα σε αυτά που έρχονται είναι σίγουρα το Ratchet & Clank: Rift Apart από την Insomniac Games (προγραμματισμένη ημερομηνία κυκλοφορίας η 11η Ιουνίου), το Horizon Forbidden West από την Guerilla Games, το God of War: Ragnarok από την Sony Santa Monica Studio και το Gran Turismo 7 από τον Polyphony Digital. Ακόμη, η εταιρεία έχει επιβεβαιώσει πως περιμένουμε ένα πολύ σημαντικό game από την Firewalk Studios, ένα νέο αποκλειστικό παιχνίδι από το νέο studio της Jade Raymond (Haven Studios), αλλά και το The Last of Us Remake που ετοιμάζει η Naughty Dog.

Συνολικά, 25 παιχνίδια ετοιμάζονται για τους επόμενους μήνες, ενώ η ιαπωνική εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα και μερικά ενδιαφέροντα στατιστικά. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε πως από το λανσάρισμα του PS5 έως και τον Μάρτιο του 2021, οι χρήστες συνδέθηκαν 81% περισσότερο στο νέο σύστημα (σε σχέση με την ίδια περίοδο του PS4), ενώ έχουν αγοράσει και 11% περισσότερα games και έχουν παίξει 20% περισσότερο σε χρόνο.

Υπενθυμίζεται πάντως πως η Sony έχει διαβεβαιώσει πως θα κάνει τα πάντα για να λύσει άμεσα το θέμα διαθεσιμότητας της κονσόλας, η οποία αναμένεται να έχει θέματα μέχρι και τους πρώτους μήνες του 2022.