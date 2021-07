Σαν σήμερα, 20 Ιουλίου 1969: Ο άνθρωπος πατά στη Σελήνη και μια νέα σειρά συνωμοσιολολίας γεννιέται

20 Ιουλίου 1969. Ο πρώτος άνθρωπος πατάει στη Σελήνη. Ξημερώματα ώρα Ελλάδας και από τους ανοιχτούς τηλεοπτικούς δέκτες ακούγεται το θρυλικό: «That's one small step for man, one giant leap for mankind».





Οι εικόνες που αναμεταδόθηκαν, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, πέρασαν μπροστά από τα μάτια εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο - προς στιγμήν οι λαοί βρέθηκαν ενωμένοι μπροστά σε αυτό το εκπληκτικό ανθρώπινο επίτευγμα.

«Ο Αετός προσεδαφίστηκε» ανέφερε ο επικεφαλής αστροναύτης Νιλ Άρμστρονγκ. Αετός ήταν το εθνικό πουλί των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν το όνομα που είχε δοθεί στη σεληνάκατο, μέρος της οποίας κατάφερε έπειτα να αποκολληθεί από την επιφάνεια της Σελήνης και να επιστρέψει στο σκάφος διοίκησης της αποστολής.

Τελικά 21 Ιουλίου πάτησαν το έδαφος

Η προσελήνωση επετεύχθη αργά μέσα στη μέρα (με βάση τη συντονισμένη παγκόσμια ώρα) και δεδομένου πως πέρασαν έξι ώρες μέχρι ο Άρμστρονγκ να βγει από την άκατο και να κατέβει τα εννέα σκαλοπάτια για να κάνει τα φημισμένα πρώτα του βήματα στη Σελήνη - οπότε και τον ακολούθησε ο Μπαζ Όλντριν - κατά γενική ομολογία αυτό συνέβη τελικά την 21η Ιουλίου.

Η χαμηλή βαρύτητα της Σελήνης φάνηκε στον Άρμστρονγκ επαρκής για να περπατήσει. Κάρφωσε την αμερικανική σημαία, την εφοδιασμένη με μία οριζόντια ράβδο για να στέκεται όπως έπρεπε, καθότι στη Σελήνη δεν υπήρχε αέρας ώστε να ανεμίζει. Μέχρι να αποκολληθεί ο «Αετός» και να ξεκινήσει την κάθοδό του το Απόλλων 11 είχε κάνει ήδη 30 περιφορές γύρω από τη Σελήνη. Αναμενόμενο, αφού η σεληνάκατος είχε προσεδαφιστεί ο Άρμστρονγκ και ο Όλντιν δήλωσαν πως βρίσκονταν σε υπερβολική εγρήγορση για να εκμεταλλευτούν τις προγραμματισμένες πέντε ώρες ύπνου. Οπότε άρχισαν να σχεδιάζουν αμέσως τη σεληνιακή τους εξόρμηση.

Image Το πρώτο ανθρώπινο χνάρι στο Φεγγάρι (Πηγή: Ap Photos)

Ο Άρμστρονγκ είχε φέρει μαζί του κι ένα κομμάτι ξύλο από τον αριστερό έλικα του αεροπλάνου του 1903 των αδελφών Ράιτ καθώς και ένα κομμάτι ύφασμα απ’ το φτερό του για να μνημονεύσει άλλη μία φορά μέσα στον ίδιο αιώνα που η ανθρωπότητα είχε κάνει ένα τεράστιο τεχνολογικό άλμα. Αντίθετα με τη σημαία όμως το Αir & Space Museum ήθελε αυτά τα αντικείμενα να επιστρέψουν στη Γη. Μόνο η σημαία έμεινε για να θυμίζει την ανθρώπινη παρουσία στο Φεγγάρι.

Ακολούθησαν οι συνήθεις... ύποπτοι

Κι έπειτα τη σκυτάλη πήραν οι συνωμοσιολόγοι που ανακάλυψαν ότι όλα αυτά ήταν ένα ψέμα και όλα είχαν κινηματογραφηθεί στη Γη και όλα έγιναν για να δημιουργήσουν την εντύπωση, οι ΗΠΑ, στην παγκόσμια κοινή γνώμη ότι υπερτερούσαν της Σοβιετικής Ένωσης.

Ο Μπιλ Κέισινγκ, πρώην εργαζόμενος σε μία εταιρεία που κατασκεύαζε πυραύλους για τη NASA, υποστήριξε το κίνημα των αμφισβητιών της προσσελήνωσης, το 1976, όταν κυκλοφόρησε το «Ποτέ δεν πήγαμε στο Φεγγάρι. Η αμερικανική απάτη των 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Η θεωρία της ανυπαρξίας ανθρώπινης παρουσίας στο φεγγάρι αναζωπυρώθηκε το 2001, όταν ο Μπαρτ Σιμπρέλ δημιούργησε ντοκιμαντέρ 47 λεπτών που τιτλοφορείτο «Κάτι αστείο συνέβη στον δρόμο μας προς τη Σελήνη», στο οποίο αναμείγνυε τηλεοπτικές καταγραφές από την προσσελήνωση με τρομακτικές εικόνες από τη Σοβιετική Ενωση και το Βιετνάμ! Παντού υπάρχουν οι συνωμοσιολόγοι, ακόμη και στη Σελήνη.