Σε ζωντανή μετάδοση οι φίλοι της Apple ενημερώθηκαν για το iPhone 13, αλλά και για όλα τα νέα προϊόντα, όπως τα iPad και το νέο Apple Watch. Η τιμή του νέου iPhone 13 ξεκινά από τα 799 δολάρια και του iPhone 13 mini από τα 699. Ο χώρος αποθήκευσης θα ξεκινά από τα 128 GB και θα φτάνει τα 512 GB, η μπαταρία θα διαρκεί περισσότερο, η οθόνη θα είναι φωτεινότερη και το τσιπ ισχυρότερο.

Ενδεικτικά, η μπαταρία στα νέα μοντέλα θα διαρκεί 2,5 ώρες παραπάνω από τα προηγούμενα. Στα βίντεο έχει προστεθεί η λειτουργία «cinematic» ενώ η οθόνη είναι φωτεινότερη. H κάμερα είναι 12MP και έχει λειτουργία σταθεροποίησης. Ο επεξεργαστής είναι ο Α15 Bionic, 6πυρηνος με 15 δισ. μεμονωμένους ημιαγωγούς.

To iPhone 13 Pro και το 13 Pro Max διαθέτουν ταχύτερο τσιπ A15 Bionic, τρεις ολοκαίνουριες κάμερες και βελτιωμένη οθόνη με έως και 120Hz ProMotion οθόνη υψηλής ταχύτητας ανανέωσης που μπορεί να φτάσει τα 1.000 nits. Οι οθόνες OLED και στα δύο μοντέλα έχουν τα ίδια μεγέθη με πέρυσι στις 6,1 και 6,7 ίντσες, αλλά με ελαφρώς μικρότερες εγκοπές. Εσωτερικά, και οι δύο συσκευές χρησιμοποιούν το νέο τσιπ A15 Bionic της Apple, το οποίο προσφέρει τις γνωστές αυξήσεις της ταχύτητας CPU και GPU σε σύγκριση με πέρυσι. Η τιμή των iPhone 13 Pro ξεκινά από τα 999 δολάρια και του Pro Max από τα 1.099 δολάρια.

iPhone 13 Pro is priced starting at $999, and iPhone 13 Pro Max is priced starting at $1099. No pricing increases. 1TB storage option, storage starts at 128GB. Pre-orders start this Friday, launching Sept. 24. pic.twitter.com/u1Gl6DLujS — MacRumorsLive (@macrumorslive) September 14, 2021

Ο Τιμ Κουκ αναφέρθηκε στην Καλιφόρνια τονίζοντας πως «είμαστε περήφανοι που είναι το σπίτι μας» και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην συνδρομητική τηλεόραση Apple TV+ που εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα φιλμ και σειρές. Οι πρώτες συσκευές που παρουσιάστηκαν, ήταν τα ανανεωμένα iPad (iPad 15 και iPad Mini). Το iPad 15 με οθόνη τεχνολογίας Retina είναι βελτιωμένο κατά 40% από την προηγούμενη σειρά της συσκευής και έχει:

Ισχυρότερο τσιπ – 20% γρηγορότερος επεξεργαστής

Βελτιωμένη μπροστινή κάμερα: 12 MP με center stage – Αυτόματη ανίχνευση ανθρώπων στις κλήσεις και μετακίνηση ανάλογα

Αλλαγές στον χρωματισμό της οθόνης προκειμένου να είναι πιο «ξεκούραστη» για τα μάτια.

Τιμή: Ξεκινά από 329 δολάρια

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το νέο iPad mini. Θα κυκλοφορήσει σε τέσσερα χρώματα με οθόνη 8.3 ιντσών και η τιμή του ξεκινά από 499 δολάρια. Κάποια από τα χαρακτηριστικά του:

40% γρηγορότερος επεξεργαστής

80% γρηγορότερη κάρτα γραφικών

4k βίντεο

Δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο 5G

Βελτιωμένα ηχεία στέρεο

Touch ID

12MP κάμερα με center stage

USB TYPE-C

Launched as part of Apple's fall event lineup, the updated sixth-generation iPad mini has an all-new design, 5G options, an edge-to-edge display, and Apple Pencil 2 support. #appleevent https://t.co/Ni8pG0i8j9 pic.twitter.com/bhLRloi0nV — AppleInsider (@appleinsider) September 14, 2021

40% λεπτότερο από το Apple Watch 6

70% μεγαλύτερη φωτεινότητα

33% γρηγορότερη φόρτιση

Ευκολότερη η ανάγνωση μηνυμάτων και email λόγω μεγαλύτερης οθόνης – Πληκτρολόγηση μηνυμάτων πιο εύκολα με το σύστημα πρόβλεψης

Αδιάβροχο

100% ανακυκλώσιμο

H τιμή ξεκινά από 399 δολάρια ενώ διατίθενται και μοντέλο από τον Hermes.