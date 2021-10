Να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα! Κάπως έτσι αντιμετώπισαν οι χρήστες του Twitter εκείνους του Facebook, του Instagram, του WhatsApp και του Messenger, για όσο κράτησε η «ανάπαυσή» τους από το διαδίκτυο, αφήνοντας τα εκατομμύρια χρηστών τους ανά τον κόσμο, βυθισμένους στο σκοτάδι, αλλά και στην απελπισία. Συγκεκριμένα, οι αναρτήσεις στο Twitter έπεσαν βροχή, αφότου οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνειδητοποίησαν πως όλες οι υπόλοιπες πλατφόρμες «έπεσαν».

Τα hashtag #Instragramdown και #Facebookdown έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά trend στο Twitter και όπως ήταν φυσικό, τα tweet βομβάρδισαν το μόνο μεγάλο social media που παρέμεινε... όρθιο την ώρα που οι «αντίζηλοι» βρίσκονταν σε #RIP.

Οι χρήστες του Twitter βρήκαν την ευκαιρία να «τρολάρουν» κυριολεκτικά τους influencer και όσους ασχολούνται περισσότερο με το Facebook και το Instagram, προσφέροντας άπειρο κυβερνο-γέλιο.

twitter is still active though #facebookdown #Instagramdown pic.twitter.com/TqFp0ziYSE

Facebook and Instagram users coming to Twitter right now as #facebookdown #serverdown ! 😂 pic.twitter.com/CyV46FiHil