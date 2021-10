Google Doodle: Τιμά δασκάλους και καθηγητές για την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών 2021

Αφιερωμένο στους εκπαιδευτικούς, του δασκάλους και τους καθηγητές, είναι το σημερινό Google Doodle με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών 2021. Περισσότερες από 100 χώρες γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών και κάθε χώρα έχει τις δικές της εκδηλώσεις όπως στην περίπτωση της Ινδίας, η οποία γιορτάζει την Ημέρα των Εκπαιδευτικών στις 5 Σεπτεμβρίου.

Η συγκεκριμένη ημέρα καθιερώθηκε το τιμώντας την ελεύθερη διδασκαλία η οποία υπογράφηκε το 1966 μέσω της απόφασης της UNESCO/ΔΟΕ για τη Σύσταση σχετικά με το Καθεστώς των Εκπαιδευτικών, που αναφέρεται στην κατάσταση και στις συνθήκες των εκπαιδευτικών σε όλο τον κόσμο. Αυτή η Σύσταση υπογραμμίζει τα πρότυπα σχετικά με την πολιτική των εκπαιδευτικών, την πρόσληψη και την κατάρτιση καθώς και την δια βίου εκπαίδευσή τους, την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας τους.

Η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών στοχεύει στο να επικεντρωθεί «στην εκτίμηση, την αξιολόγηση και τη βελτίωση όλων των εκπαιδευτικών του κόσμου» και να δώσει την ευκαιρία να εξετάσουν ζητήματα σχετικά με τους εκπαιδευτικούς και τη διδασκαλία.

Το 2018 η UNESCO υιοθέτησε την θεματική: «The right to education means the right to a qualified teacher». Γιόρτασε την 70ή επέτειο της Διεθνούς Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1948) και αποτελεί υπενθύμιση ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς έμπειρους και εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς.

Η UNESCO δηλώνει ότι όλοι μπορούν να βοηθήσουν στον εορτασμό αυτού του επαγγέλματος, μέσω της ευαισθητοποίησης σε ζητήματα διδασκαλίας και μέσω της διαβεβαίωσης ότι ο σεβασμός προς τους εκπαιδευτικούς αποτελεί μέρος της φυσικής τάξης πραγμάτων. Τα σχολεία και οι μαθητές για παράδειγμα, προετοιμάζουν μια εκδήλωση προς τιμήν των εκπαιδευτικών για αυτή τη μέρα.