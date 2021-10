Facebook: Προβληματισμός απο το νέο μπλακ άουτ

Την προηγούμενη Δευτέρα το μπλακ άουτ κράτησε για περίπου έξι ώρες. Το βράδυ της Παρασκευής κράτησε για κάτι περισσότερο απο δυο ώρες. Σε κάθε περίπτωση, για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα η εταιρεία Facebook Inc αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη από τους χρήστες της για τη διακοπή των υπηρεσιών της! Ο προβληματισμός είναι πλέον μεγάλος, αφού κάτι δείχνει να μην πηγαίνει καλά με την εταιρεία να τονίζει πως το νεο μπλακ άουτ οφειλόταν σε μια ελαττωματική ρύθμιση παραμέτρων. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι πλατφόρμες της, Facebook Messenger και Workplace επηρεάστηκαν από την τελευταία διακοπή λειτουργίας.

«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη σε όποιον δεν μπόρεσε να έχει πρόσβαση στα προϊόντα μας τις τελευταίες δύο ώρες», ανέφερε η εταιρεία. «Διορθώσαμε το πρόβλημα και όλα θα πρέπει να επανέλθουν στο φυσιολογικό τώρα».

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.