Google: Οι πιο δημοφιλείς αναζητήσεις στον κόσμο για το 2023 - Η πεντάδα της συμφοράς

Η Google αποκάλυψε και φέτος τη λίστα με τις πιο περιζήτητες αναζητήσεις σε όλο τον κόσμο. Το 2023 ήταν και είναι μια περίεργη χρονιά γεμάτη από γεγονότα που συντάραξαν τον πλανήτη ενώ πριν η χρονιά μας αποχαιρετήσει, άφησε πίσω της έναν ακόμη πόλεμο.

Η κορυφαία πεντάδα γεγονότων

Στην κορυφή της λίστας για το 2023, όπως ήταν αναμενόμενο βρίσκεται ο πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς και στη δεύτερη θέση έρχεται το περιστατικό με το χαμένο υποβρύχιο Titan που προσπαθούσε να κάνει «βόλτα» στον Τιτανικό.

Έπειτα, ακολουθεί ο καταστροφικός σεισμός στην Τουρκία (3) και οι τυφώνες Hillary (4) και Idalia (5).

Τα κορυφαία πρόσωπα

Στην κορυφή των προσώπων βρίσκεται ο παίκτης της NFL, Damar Hamlin, ο οποίος παραλίγο να χάσει τη ζωή του μετά από ένα τάκλιν και επανήλθε μετά από εννέα λεπτά ΚΑΡΠΑ.

Δεύτερος έρχεται ο διάσημος ηθοποιός Jeremy Renner που τραυματίστηκε σοβαρά ενώ καθάριζε ένα κομμάτι χιονιού και έσπασε πάνω από 30 κόκαλα.

Τρίτος στη λίστα είναι ο Andrew Tate μετά τις κατηγορίες που δέχτηκε για εμπόριο ανθρώπων και τη σύσταση ομάδας οργανωμένου εγκλήματος για σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών. Το θέμα ήταν τόσο μεγάλο που μέχρι και στην Ελλάδα υπήρξαν μικρές πορείες για εκείνον.

Οι κορυφαίες ταινίες

Προφανώς και στην φετινή λίστα δεν θα έλειπε από την κορυφή το φαινόμενο «barbenheimer» που συζητήθηκε πολύ, και συνεχίζει μέχρι και σήμερα.

mr. and mrs. barbenheimer ate that pic.twitter.com/X1yTrvbIqd — ophelie (@CAPTAlNPUGH) December 5, 2023

Η Barbie βρίσκεται στην πρώτη θέση, καθώς έσπασε το box office με δισεκατομμύρια εισπράξεις παγκοσμίως και πρόκειται για την πιο επιτυχημένη ταινία στην ιστορία της Warner Bros, αλλά και για όλο το 2023.

Το Oppenheimer στη δεύτερη θέση που έφτασε γύρω στα 950 δισεκ. δολάρια σε εισπράξεις που σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη κυκλοφορία της Barbie δημιούργησαν τον δικό τους χαμό.

Τραγουδιστές

Όλως περιέργως η Taylor Swift δεν βρίσκεται στην πεντάδα, ούτε όμως και στη δεκάδα της λίστας:

Shakira Jason Aldean Joe Jonas Smash Mouth Peppino di Capri Gino Paoli Tom Kaulitz Kellie Pickler José Luis Perales Anna Oxa

Οι κορυφαίες σειρές

Στα «ύψη» της λίστας βρίσκονται δυο παγκοσμίως γνωστές σειρές και πρόκειται για το The Last of Us του HBO στην πρώτη θέση και η Wednesday του Netflix στη δεύτερη.

Τα μουσεία

Μέχρι και τα μουσεία έχουν τη δική του λίστα με πρώτο το Λούβρο της Γαλλίας, δεύτερο το Βρετανικό μουσείο, τρίτο το Musée d'Orsay του Παρισιού, τέταρτο το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και πέμπτο το teamLab Planets στο Τόκιο.