Η Apple παρουσίασε τα iPhone 15, iPhone 15 Pro, Apple Watch Series 9 και Apple Watch Ultra 2

Η Apple παρουσίασε τα νέα της σε ένα event που ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Η αρχή έγινε με τα Apple Watch, με την εταιρεία να σημειώνει πόσες ζωές έσωσε το «έξυπνο» ρολόι της χάρη στις ειδοποιήσεις για θέματα υγείας που παρέχει. Ο CEO της εταιρείας, Tim Cook, πήρε το λόγο και ξεκίνησε την παρουσίαση με ανακοινώσεις για τα Mac, κυρίως με αποθεωτικά σχόλια καταναλωτών που δοκίμασαν τις νεότερες σειρές, καθώς και το Apple Vision Pro και τα όσα έχουν πει οι δημιουργοί που το έχουν γνωρίσει.

Η εκδήλωση στράφηκε έπειτα στα Apple Watch, με τον Jeff Williams να αναλαμβάνει τη σκυτάλη για να μιλήσει για τα Apple Watch Series 9. Στο εσωτερικό του βρίσκεται το S9 SiC και πιο «δυνατές» επιδόσεις. Η Siri αντιδράει ακόμη πιο γρήγορα σε κάθε φωνητική εντολή και απαντάει ακόμη και σε ερωτήσεις θεμάτων υγείας. Η μπαταρία των νέων smartwatches υπολογίζεται πως θα διαρκεί έως και 18 ώρες. Η οθόνη τους προσφέρει φωτεινότητα 1-2000 nits, ενώ βελτιώσεις έχουμε και στο Digital Crown που θα προσφέρει επιπλέον λειτουργίες.

Στο ρολόι προστίθεται πλέον η λειτουργία Double Tap, όπου με το χτύπημα δύο δαχτύλων, ο χρήστης μπορεί πχ. να απαντήσει σε κλήσεις. Αυτό φαίνεται πως θα είναι χρήσιμο στις περιπτώσεις που το άλλο χέρι είναι απασχολημένο. To Double Tap θα αρχίσει να προσφέρεται από τον επόμενο μήνα. Το νέο Apple Watch Series 9 θα γίνει διαθέσιμο και σε ένα νέο ροζ χρώμα. Μετά το τέλος της παρουσίασης, η Apple δημοσίευσε και ένα χιουμοριστικό βίντεο για να δείξει ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα μειώσει στο απολύτως ελάχιστο τη χρήση πλαστικών για τις συσκευασίες της, βοηθώντας στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και θα μηδενίσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της μέχρι το 2030.

Επιστρέφοντας στο Apple Watch, η νέα σειρά κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο αλουμίνιο χρυσό και άλλα υλικά, καθώς και ανακυκλωμένο κοβάλτιο για την μπαταρία. Από την άλλη, το sport band είναι κατασκευασμένο στο 80% από ανακυκλωμένα υλικά, ενώ και τα πακέτα αγοράς θα έρχονται με μειωμένο μέγεθος κατά 25%. Η εταιρεία ανακοίνωσε ακόμη πως δεν θα χρησιμοποιήσει ξανά ποτέ δέρμα οποιασδήποτε επεξεργασίας στα προϊόντα της.

Επόμενη στάση της παρουσίασης έγινε στο Apple Watch Ultra 2. To νέο τους watchface ονομάζεται Modular Ultra και χρησιμοποιεί και το ακριανό τμήμα της οθόνης. Η φωτεινότητά του φτάνει τα 3000 nits και το night mode του χρησιμοποιεί τον αισθητήρα φωτός για να αλλάξει αυτόματα. Το Depth App διατηρεί πλέον log για κάθε session του fitness app και η μπαταρία του είναι σαφώς βελτιωμένη, προσφέροντας λειτουργία για 36 ώρες ή και 72 ώρες στο Low Power Mode. Το σασί του είναι κατασκευασμένο από 95% ανακυκλωμένο αλουμίνιο.

Στο τέλος της παρουσίασης για τα ρολόγια ανακοινώθηκαν οι τιμές και το Apple Watch SE θα πωλείται στα 249 δολάρια στην απλή έκδοση και στα 299 δολάρια για την έκδοση GPS+Cellular. Το Apple Watch Series 9 θα πωλείται από τα 399 δολάρια για την απλή έκδοση και τα 499 δολάρια για την έκδοση GPS+Cellular. Τέλος, το Apple Watch Ultra 2 θα πωλείται στα 799 δολάρια. Οι προ-παραγγελίες τους ξεκινούν σήμερα και θα γίνουν διαθέσιμα στις 22 Σεπτεμβρίου.

Η παρουσίαση των iPhone επιβεβαίωσε την παρουσία του Dynamic Island σε όλα τα iPhone 15, τα πολλά χρώματα (όπως ροζ, κίτρινο, πράσινο, μπλε, μαύρο), το νέο design και την OLED Super Retina οθόνη. Υποστηρίζει Dolby Vision και 2000 nits (διπλάσια από το iPhone 14). Το απλό μοντέλο θα κυκλοφορήσει με διαγώνιο 6.1 και 6.7 ιντσών για το μοντέλο iPhone 15 Plus και θα προστατεύεται από ceramic shield. Η νέα κεντρική κάμερα είναι 48MP (f1.6 aperture) και θα προσφέρει 2x lossless crop zoom και θα καταγράφει έως και 4Κ video.

Η Apple εστίασε και στο νέο portrait mode που προσφέρει πιο πλούσια χρώματα και καλύτερη συμπεριφορά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Μάλιστα, οι λήψεις είναι πιο εύκολες σε αυτό το επίπεδο ακόμη και αν δεν επιλέξετε το Portrait Mode, αφού το iPhone εντοπίζει αυτόματα τα πρόσωπα και τα άτομα στο κάδρο και σας δίνει επιλογές επεξεργασίας μετά τη λήψη. Τα τηλέφωνα θα έχουν ακόμη νέο night mode και Smart HDR και στο εσωτερικό τους θα βρίσκεται το A16 Bionic chip των iPhone 14 Pro. Η μπαταρία τους αναφέρθηκε πως θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, χωρίς κάποια παραπάνω πληροφορία.

Με τη χρήση machine learning, τα νέα iPhone 15 «καθαρίζουν» ακόμη περισσότερα τη φωνή σε χώρους με φασαρία, με τη λειτουργία απομόνωσης φωνής. Η Apple ανακοίνωσε ακόμη την υποστήριξη του Emergency SOS και του Find My via Satellite σε 14 χώρες και 2 νέες (Ισπανία και Ελβετία). Οι δορυφορικές υπηρεσίες θα προσφέρονται με κάθε νέο iPhone 15 για δύο χρόνια. Αμέσως μετά έγινε παρουσίαση του USB-C που περιμέναμε και επιβεβαιώθηκε και η νέα έκδοση των AirPods Pro. Το iPhone 15 θα πωλείται από τα 799 δολάρια και το iPhone 15 Plus από τα 899 δολάρια (και τα δύο με χωρητικότητα 128GB).

Επόμενη στάση, τα iPhone 15 Pro και το πρώτο video που επιβεβαίωσε την ύπαρξη του Action Button στη θέση του διακόπτη σίγασης. Τα νέα Pro μοντέλα είναι κατασκευασμένα από τιτάνιο, είναι πιο ελαφριά, έχουν πιο λεπτά περιθώρια γύρω από την οθόνη τους και είναι πιο ανθεκτικά. Το iPhone 15 Pro έχει διαγώνιο 6.1 ιντσών και το iPhone 15 Pro Max 6.7 ιντσών. Θα διατεθούν σε τέσσερα χρώματα: white (λευκό), black (μαύρο), blue (μπλε) και natural. H οθόνη τους είναι Super Retina XDR με ProMotion, Extreme Dynamic Range και Always-On Display και στο εσωτερικό έχουν το A17 Pro chip.

Πηγαίνοντας τώρα στα της κάμερας των iPhone 15 Pro. Η κεντρική κάμερα είναι 48MP με μεγαλύτερο αισθητήρα και καλύτερη απόδοση σε χαμηλό φωτισμό. Η δεύτερη κάμερα είναι 12MP Telephoto με οπτικό ζουμ 5x στα 120mm και η τρίτη 12MP ultrawide. Στο κάτω μέρος έχουμε USB3 για φόρτιση και μεταφορά αρχείων, ενώ υποστηρίζεται και η απευθείας λήψη σε υπολογιστή ή εξωτερικό σκληρό δίσκο. Η Apple ανακοίνωσε ακόμη και το Spatial Video που καταγράφεται τρισδιάστατα με δύο κάμερες για να δημιουργήσει περιεχόμενο για το Apple Vision Pro.

Το iPhone 15 Pro θα πωλείται στις 22 Σεπτεμβρίου από τα 999 δολάρια (128GB) και το iPhone 15 Pro Max από τα 1199 δολάρια (256GB) και οι προ-παραγγελίες ξεκινούν από σήμερα.