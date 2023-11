«Νέο» single των Beatles κυκλοφορεί με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ένα νέο κομμάτι του θρυλικού συγκροτήματος Beatles ήρθε τώρα στη δημοσιότητα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Paul McCartney και Ringo Starr αξιοποίησαν το ΑΙ και τεχνικές machine learning για να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη έκδοση του Now and Then, ενός κομματιού που είχε ηχογραφήσει ο John Lennon. Η ποιότητα του αρχικού demo ήταν αρκετά χαμηλή και προήλθε από μια εποχή στα μέσα των 90s, όταν και McCartney, Harrison και Star είχαν επανενωθεί για κάποια νέα κομμάτια.

Στο “Now and Then”, τα πάντα σταμάτησαν όταν αποδείχτηκε ότι με την τεχνολογία του τότε θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να βελτιωθεί η ποιότητα της αρχικής ηχογράφησης. Ο McCartney είχε ερωτηθεί τότε για το θέμα και είχε δηλώσει πως το πιάνο κάλυπτε τη φωνή του Lennon και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να γίνει σωστή επεξεργασία.

O Peter Jackson έφερε στη δημοσιότητα χρόνια αργότερα (μέσω του ντοκιμαντέρ Get Back) μία τεχνολογία για το διαχωρισμό των τμημάτων ενός τραγουδιού μέσω machine learning και κάπως έτσι ήρθε η ιδέα για την σύγχρονη εκδοχή του Now and Then.

Το τελικό αποτέλεσμα έχει ικανοποιήσει τους συντελεστές και τους fans του συγκροτήματος, ενώ μέσα σε λιγότερο από μία ημέρα, το video στο YouTube έχει συγκεντρώσει περί τα 4,5 εκατομμύρια θεάσεις. Ο Sean Ono Lennon δήλωσε για το θέμα πως ο πατέρας του θα λάτρευε να πειραματιστεί με την τεχνολογία, ενώ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «πραγματικά όμορφο». Ο Paul McCartney σημείωσε πως η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι πρωτοποριακή και είναι απίστευτο το αποτέλεσμα.

Δείτε και ένα ντοκιμαντέρ που ανέβηκε στο επίσημο κανάλι του συγκροτήματος στο YouTube για το πως δημιουργήθηκε το κομμάτι