Ο νέος κίνδυνος για τους χρήστες των iPhone - Το email που πρέπει να διαγράψουν άμεσα

Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου έχουν βάλει στο στόχαστρο τους χρήστες της Apple, χρησιμοποιώντας μια ιδιαίτερα πειστική μέθοδο phishing (ηλεκτρονικού ψαρέματος).

Η απάτη βασίζεται στο συναίσθημα του επείγοντος και στον φόβο της απώλειας προσωπικών δεδομένων.

Το χρονικό της απάτης

Όλα ξεκινούν με ένα email ή SMS που φαίνεται να προέρχεται από την «Ομάδα iCloud».

Το μήνυμα ενημερώνει τον χρήστη ότι ο αποθηκευτικός του χώρος είναι πλήρης και προειδοποιεί ότι:

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα διαγραφούν οριστικά.

Τα αντίγραφα ασφαλείας (backups) έχουν σταματήσει.

Η συνδρομή τους χρειάζεται άμεση «ενημέρωση» για να μην χαθούν οι αναμνήσεις τους.

Η «δωρεάν» προσφορά που κοστίζει ακριβά

Για να γίνουν πιο πειστικοί, οι απατεώνες προσφέρουν συχνά 50GB επιπλέον χώρου δωρεάν ή με τεράστια έκπτωση, αρκεί ο χρήστης να κάνει κλικ σε έναν σύνδεσμο.

Ο σύνδεσμος οδηγεί σε μια ιστοσελίδα-πιστό αντίγραφο της επίσημης σελίδας της Iphone.. Εκεί, ζητείται από το θύμα να εισάγει:

Τα στοιχεία του Apple ID (email και κωδικό).

Πλήρη στοιχεία τραπεζικής κάρτας για την «αναβάθμιση».

Μόλις ο χρήστης εισάγει αυτά τα δεδομένα, οι δράστες αποκτούν πλήρη πρόσβαση στη συσκευή του, στα προσωπικά του αρχεία και, φυσικά, στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Πώς να αναγνωρίσετε το ψεύτικο email

Παρά την εξελιγμένη μορφή της απάτης, υπάρχουν σημάδια που «προδίδουν» τους ληστές. Αρχικά σταθείτε στην διεύθυνση αποστολέα, παρόλο που το όνομα φαίνεται ως "Apple Support", αν πατήσετε πάνω στη διεύθυνση, θα δείτε ένα τυχαίο email (π.χ. account-security-update@gmail.com ή περίεργα domains).

Ακόμα αν υπάρχουν φράσεις όπως «Δράστε τώρα», «Άμεση διαγραφή αρχείων» ή «Τελευταία προειδοποίηση» είναι κλασικές τακτικές πίεσης. Αν και οι απατεώνες βελτιώνονται, πολλά από αυτά τα μηνύματα περιέχουν συντακτικά λάθη ή περίεργες μεταφράσεις.

Επίσης να είστε βέβαιοι ότι το iphone σας δεν θα σας ζητήσει ποτέ να εισάγετε τραπεζικά στοιχεία απευθείας μέσα από ένα link σε email.

5 βήματα για να παραμείνετε ασφαλείς

Μην κάνετε κλικ : Αν λάβετε ειδοποίηση για το iCloud, μην χρησιμοποιήσετε το link του email.

: Αν λάβετε ειδοποίηση για το iCloud, μην χρησιμοποιήσετε το link του email. Ελέγξτε από τις ρυθμίσεις: Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις > [Το Όνομά Σας] > iCloud στη συσκευή σας. Εκεί θα δείτε την πραγματική κατάσταση του χώρου σας.

Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις > [Το Όνομά Σας] > iCloud στη συσκευή σας. Εκεί θα δείτε την πραγματική κατάσταση του χώρου σας. Ενεργοποιήστε το 2FA : Ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων (Two-Factor Authentication) είναι η καλύτερη ασπίδα για το Apple ID σας.

: Ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων (Two-Factor Authentication) είναι η καλύτερη ασπίδα για το Apple ID σας. Αναφέρετε την απάτη : Προωθήστε ύποπτα μηνύματα που υποδύονται την Apple στο reportphishing@apple.com.

: Προωθήστε ύποπτα μηνύματα που υποδύονται την Apple στο reportphishing@apple.com. Ενημερώστε την κάρτα σας: Αν έχετε ήδη εισάγει στοιχεία, επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας για ακύρωση της κάρτας και αλλαγή κωδικών.

Στην ψηφιακή εποχή, η καχυποψία είναι ο καλύτερος φίλος της ασφάλειάς σας. Καμία επίσημη εταιρεία δεν θα σας απειλήσει με διαγραφή αρχείων για να σας αποσπάσει τραπεζικά δεδομένα.