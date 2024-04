Πώς να μην σας κάνουν tag στο Instragram - Ο τρόπος για να μπει φρένο στα spam

Το Instagram είναι μία από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί περισσότερο ο κόσμος και ειδικά στην Ελλάδα είναι αρκετά δημοφιλές.

Πέραν του ψυχαγωγικού του χαρακτήρα και του πλαισίου που δίνει στους δημιουργούς να διαφημίσουν το περιεχόμενό τους, προσφέρει και ενημέρωση γύρω από την επικαιρότητα και ουκ ολίγα ΜΜΕ το αξιοποιούν κατάλληλα.

Όπως όμως κάθε σύγχρονη πλατφόρμα επικοινωνίας, έτσι και σε αυτό υπάρχει έντονο το φαινόμενο του spam και των αχρείαστων tags.

Θα έχετε δει για παράδειγμα στο λογαριασμό σας να έρχονται μηνύματα στο inbox που να διαφημίζουν προϊόντα που δεν σας ενδιαφέρουν, αλλά και περιπτώσεις αναφοράς του ονόματός σας με ετικέτα σε αναρτήσεις που δεν σας αφορούν.

Το μαζικό αυτό spam και tag είναι ένα σημαντικό ζήτημα για τους επικεφαλής του Instagram και της Meta και γι’ αυτό προσφέρουν συγκεκριμένα εργαλεία που θα σας λύσουν τα χέρια και θα μειώσουν αρκετά ένα σημαντικό -ενοχλητικό- θέμα στην online παρουσία σας.

Πηγαίνετε στην κεντρική σελίδα του προφίλ σας και μετακινηθείτε στα δεξιά και στην ενότητα με τις εικόνες και τα videos που έχει βάλει κάποιος ετικέτα (tag) με το όνομά σας ή το username σας.

Πρόκειται για το τρίτο εικονίδιο στα δεξιά με το λευκό τετράγωνο και το μαύρο ανθρωπάκι μέσα του.

Στη συνέχεια πηγαίνετε σε μία από τις αναρτήσεις που σας έχουν μαρκάρει άγνωστοι και πατήστε το πλήκτρο με τις τρεις τελείες στο επάνω δεξιά τμήμα της ανάρτησης.

Στο κάτω μέρος της οθόνης, θα σας εμφανιστεί ένα μενού επιλογών.

Εκεί πατήστε πάνω στη δεύτερη επιλογή που λέει “Tag options” και θα σας εμφανιστεί ένα νέο μενού. Η πρώτη επιλογή που είναι με κόκκινο (Remove Me From Post) θα αφαιρέσει την ετικέτα από την ανάρτηση.

Αν θέλετε να κρατήσετε την ετικέτα, μπορείτε να ρυθμίσετε να μην φαίνεται η ανάρτηση στη συγκεκριμένη ενότητα του προφίλ σας, πατώντας πάνω στο “Hide From My Profile”.

Αν τώρα θέλετε να πάτε ένα βήμα παραπέρα και να μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας κάνει tag και mention, ανοίξτε την εφαρμογή του Instagram και πηγαίνετε στα Settings.

Κινηθείτε στην ενότητα “How others can interact with you” και βρείτε την επιλογή “Tags and mentions”.

Εκεί μπορείτε να ορίσετε ποιος μπορεί να σας κάνει tag. Μπορείτε να επιτρέψετε να σας κάνει tag οποιοσδήποτε (Allow tags from anyone), να σας κάνουν μόνο όσοι ακολουθείτε (Allow tags from people that you follow) ή να μην μπορεί ν α σας κάνει κανείς (don’t allow tags).

Αν πάτε στο πιο κάτω μενού, μπορείτε ακόμη να ορίσετε να επιβεβαιώνετε χειροκίνητα όλα τα tags (και να εμφανίζονται μόνο αφού τα εγκρίνετε), ενεργοποιώντας τον διακόπτη στο “Manually approve tags”.

Τέλος, στο “Review Tags” μπορείτε να δείτε όλες τις αναρτήσεις που σας έχουν κάνει tag και να αφαιρέσετε κάποια, αν σας έχει ξεφύγει.

Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν οι επιλογές και στο κομμάτι των αναφορών σε σχόλια ή οπουδήποτε μέσα στο περιβάλλον του Instagram, πηγαίνοντας στο κάτω μενού των ρυθμίσεων, στο “Who can @mention you”.