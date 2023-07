Samsung Unpacked: Οι ανακοινώσεις και οι συσκευές που περιμένουμε

Samsung Galaxy Z Fold5 live images leaked.



CONFIDENTIAL: lol

(Unauthorized use prohibited)

No photo allowed

Not For Sale

Do not leak info



Same thing happened Every year 😂



Via:https://t.co/ZNzWzaphgu#Samsung #GalaxyZFold5 https://t.co/7EgJYuAoWJ pic.twitter.com/BErNDZC13t