Στον 3ο γύρο του US Open αποκλείστηκε και φέτος ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο 18χρονος Κάρλος Αλκαράθ, ο επίδοξος διάδοχος του Ράφα Ναδάλ, απέκλεισε σε 4.07' με 6-3,4-6, 7-6 (2), 0-6, 7-6 (5) τον Έλληνα τενίστα και του στέρησε όπως ο Μπόρνα Τσόριτς το 2020 την πρόκριση στους «16».

Ο Ισπανός (Νο54) έπαιξε καλύτερα σ' όλο το παιχνίδι, μ' εξαίρεση το 4ο σετ, επέδειξε ωριμότητα και κέρδισε 2 σετ στο τάι μπρέικ απέναντι στο Νο3 κόσμου. Αυτή είναι η πρώτη top-10 νίκη για τον Ισπανό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε ευκαιρίες να πάρει το καθοριστικό 3ο σετ αλλά της «πέταξε» στα σκουπίδια ενώ είχε απέναντι του και το κοινό στη Νέα Υόρκη. Το US Open παραμένει «αγκάθι» για τον φιναλίστ του Roland Garros 2021 αφού δεν έχει φτάσει ποτέ στην 2η εβδομάδα. Ο Αλκαράθ θα γίνει ο νεότερος μαζί με τους Τσανγκ και Σάμπρας που φτάνει στον 4ο γύρο στο US Open. Όλα αυτά στην πρώτη του παρουσία στο US Open. Επόμενος αντίπαλος του θα είναι ο ο Γερμανός qualifier Πέτερ Γκογιόφτσικ.

Αιφνιδιασμός

Στο 1ο σετ ο Κάρλος Αλκαράθ έχει με το... καλημέρα δυο μπρέικ πόιντ και με μπρέικ θα προηγηθεί με 1-0. Θα υπερασπιστεί με το σερβίς του το μπρέικ για το 2-0 και θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ. Με το 2ο μπρέικ του θα φτάσει στο 3-0 και θα κρατήσει το σερβίς του για το 4-0.

Μειώνει σε 4-1 ο Τσιτσιπάς και θα έχει μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ. Με την 2η ευκαιρία θα πάρει πίσω το ένα μπρέικ για να μειώσει σε 4-2. Θα κερδίσει και το 7ο για το 4-3 αλλά μετά από το μίνι σερί του Τσιτσιπά ο Αλκαράθ επιστρέφει για το 5-3. Ο Αλκαράθ πετυχαίνει και 3ο μπρέικ και με 6-3 κλείνει το σετ σε 33'. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει 6 winners και 8 αβίαστα και ο Κάρλος Αλκαράθ 9-4.

Η «απάντηση»

Στο 2ο σετ, όπως και στο 1ο, ο Κάρλος Αλκαράθ με μπρέικ πάει στο 2-0 και με το σερβίς του θα φτάσει στο 3-0! Μειώνει σε 3-1 ο Τσιτσιπάς και με μπρέικ σε 3-2. Ισοφαρίζει σε 3-3 αλλά ο Αλκαράθ θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ. Με το 3ο ο Στέφανος θα πετύχει μπρέικ για το 4-3! Προβάδισμα με 2 γκέιμ για τον Έλληνα που φτάνει στο 5-3 αλλά ο Ισπανός θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 10ο γκέιμ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα το σβήσει και με το 2ο σετ πόιντ θα κλείσει το σετ στο 6-4.

«Αυτοκτονία» και προβάδισμα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ με το καλημέρα στο 3ο σετ αλλά ο Κάρλος Αλκαράθ για το σβήσει για να προηγηθεί με 2-1. Ισοφαρίζει σε 2-2 ο Έλληνας και με μπρέικ θα βρεθεί στο 3-2. Θα κρατήσει με το σερβίς του το 4-2 αλλά ο Ισπανός θα σβήσει 3 σετ πόιντ και με μπρέικ θα μειώσει σε 5-3. Ο Έλληνας θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ στο 10ο γκέιμ αλλά ο Ισπανός με το 3ο θα ισοφαρίσει σε 5-5 με μπρέικ. Ο Αλκαράθ θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ για το 6-5 και ο Τσιτσιπάς θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Ισπανός θα προηγηθεί με 5-1 και θα κλείσει το σετ στο 7-6 (2). Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 5-2 αλλά θα χάσει το σετ.

Ανατροπή και πρόκριση

Στο 4ο σετ αρχίζει με μπρέικ (2-0) για τον Έλληνα τενίστα και θα το υπερασπιστεί με το σερβίς του για το 3-0. Νέο μπρέικ για το 4-0 και στο 5-0 με love service game. Νέο μπρέικ και 6-0 για τον Έλληνα τενίστα που οδηγεί το παιχνίδι στο 5ο σετ. Στο τελευταίο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 3-2 και θα έχει μπρέικ πόιντ. Θα το σβήσει όμως για να ισοφαρίσει σε 3-3 ο Ισπανός.

Με love service game θα φτάσει στο 4-3 ο Έλληνας αλλά θα ισοφαρίσει σε 4-4 ο Ισπανός και εν συνεχεία σε 5-5. Ο Στέφανος θα αποκτήσει προβάδισμα (6-5) και ο Αλκαράζ θα στείλει και 2ο σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Στέφανου θα επικρατήσει με 7-6 (5).

Στατιστικά

O Ισπανός που «καθάρισε» με το φόρχαντ και με ντροπ στα δύσκολα είχε 159 πόντους και ο Έλληνας 167. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 6/13 για τον Αλκαράθ και 8/17 για τον Τσιτσιπά ενώ οι winners ήταν 61-47 για τον Ισπανό και τα αβίαστα 38-48 για τον Έλληνα. Ο Τσιτσιπάς είχε 15-2 άσους.

Πηγή: gazzetta.gr