Μαρία Σάκκαρη: Απίστευτη πρόκριση στους «4» του US Open - Νίκησε και την Πλίσκοβα

Η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο US Open συνεχίζεται, με την Ελληνίδα τενίστρια να κάνει μία ακόμη υπέρβαση και να πανηγυρίζει για πρώτη φορά στην καριέρα της, την πρόκριση στην τετράδα του τουρνουά. Η Σάκκαρη ξεπέρασε και το εμπόδιο της Καρολίνα Πλίσκοβα, Νο4 στον κόσμο και θα παίξει με την 18χρονη Έμα Ραντουκάνου.

H Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε σε 1.21' με 6-4, 6-4 της Τσέχας Νο4 κόσμου Καρολίνα Πλίσκοβα στον προημιτελικό και θα παίξει τα ξημερώματα της Παρασκευής (04:00) με την 18χρονη Έμα Ραντουκάνου για μια θέση στον τελικό του Σαββάτου στο US Open.

Αυτή είναι η 2η πρόκριση της σε ημιτελικό Grand Slam στην καριέρα της και στο 2021 αφού είχε φτάσει και στους "4" στο Roland Garros.

Maria Sakkari is into the #USOpen semifinals! pic.twitter.com/bcMMhwI72i