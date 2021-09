US Open: Το φαινόμενο Ραντουκάνου που έσπασε όλα τα ρεκόρ - Πήρε το grand slam χωρίς χαμένο σετ η 18χρονη!

Μέχρι πριν από δύο μήνες ξυπνούσε κάθε πρωί, έφτιαχνε την τσάντα της και πήγαινε στο σχολείο. Χθες, κατάφερε να αναγκάσει μέχρι και την βασίλισσα Ελισάβετ να ασχοληθεί μαζί της! Το φαινόμενο Εμα Ραντουκάνου είναι το next big thing στο παγκόσμιο τένις και μόνο φωτοβολίδα δεν μπορεί να αποτελέσει η ονειρεμένη της πορεία προς το τρόπαιο του US Open, του πρώτου grand slam της καριέρας της.

Η μόλις 18 ετών Βρετανή κατάφερε το ακατόρθωτο. Πήρε το τουρνουά χωρίς να χάσει σετ! Αφού άφησε εκτός τελικού τη «δική» μας Μαρία Σάκκαρη, που συγκαταλέγεται πλέον δικαιωματικά στις κορυφαίες τενίστριες του κόσμου, η νεαρή πρωταθλήτρια νίκησε στον τελικά την Καναδή Λέιλα Φερνάντεζ, που κι αυτή έζησε το δικό της παραμύθι μιας και είναι μόλις 19 ετών, με τη νέα γενιά της αντισφαίρισης να φωνάζει βροντερό «παρών» και να απαιτεί το δικό της μερίδιο από τον μαγικό κόσμο του αθλήματος.

Η Εμα Ραντουκάνου νίκησε με 2-0 (6-4, 6-3) σετ την Καναδή αντίπαλό της, έγινε κατά 2,5 εκατομμύρια δολάρια πλουσιότερη, λύνοντας μια για πάντα το οικονομικό στη ζωή της και βάζει πλώρη για μεγάλα πράγματα...

This is what pure joy looks like. 😄🤗🏆 pic.twitter.com/LFJRgp6mw9 — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2021

Τα ρεκόρ της

Η Ραντουκάνου έγινε η νεότερη γυναίκα που κατακτά grand slam μετά τη Μαρία Σαράποβα το 2004 στο Wimbledon. Παράλληλα, έγινε η πρώτη Βρετανή που το κατακτά από το 1968 και η πρώτη που παίρνει grand slam, μετά τη Βιρτζίνια Γουέιντ το 1977, η οποία είχε κατακτήσει το Wimbledon, ενώ έγινε η πρώτη στην Ιστορία του τουρνουά που έρχεται να το κατακτήσει ξεκινώντας την πορεία της από τα προκριματικά του grand slam. Κι όλα αυτά στο 4ο μόλις τουρνουά WTA της καριέρας της... Παράλληλα, η Ραντουκάνου έγινε η πρώτη τενίστρια που κατακτά το US Open χωρίς να χάσει σετ, κάτι που είχε καταφέρει μόνο η Σερένα Γουίλιαμς το 2014... To be continued...

That whole champion thing seems to be settling in 🏆 pic.twitter.com/KBSt6XZtR1 — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021