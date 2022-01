Στέφανος Τσιτσιπάς: Αγωνία για τον χειρουργημένο του αγκώνα - Αποσύρθηκε από τουρνουά

Με το καλημέρα στο 2022... ατυχία για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ενώ επρόκειτο να αγωνιστεί ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στο τουρνουά ATP Cup εθνικών ομάδων στο Σίδνεϊ, τελικά λίγο πριν τον αγώνα κόντρα στον Πολωνό Χούμπερτ Χούκαρτς (νο9 στην παγκόσμια κατάταξη), απέσυρε τη συμμετοχή του.

Ο 23χρονος Ελληνας τενίστας ένιωσε ενοχλήσεις στον αγκώνα, όπου και είχε χειρουργηθεί πριν λίγο καιρό, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει τελικά να αγωνιστεί. Τη θέση του στον αγώνα πήρε ο Αριστοτέλης Θάνος, όμως, αυτό που απασχολεί περισσότερο είναι εάν η κατάσταση της υγείας του Τσιτσιπά θα του επιτρέψει να αγωνιστεί κυρίως στο αυστραλιανό Open που ξεκινάει στις 17 Ιανουαρίου.

Ο Ελληνας πρωταθλητής είχε υποβληθεί σε επέμβαση στον αγκώνα τον περασμένο Νοέμβριο, έναν τραυματισμό που τον είχε αναγκάσει να αποσύρει τη συμμετοχή του τόσο από το Paris Masters, όσο και από το ATP Finals.

Ο ίδιος είχε εκφράσει την αισιοδοξία ότι μετά την προετοιμασία που έκανε στο Ντουμπάι θα προλάβαινε το αυστραλιανό Open κάτι που όλοι ελπίζουν να συμβεί.

Due to an elbow injury, Stefanos Tsitsipas has been replaced by Aristotelis Thanos for #TeamGreece in their second match against #TeamPoland.#ATPCup pic.twitter.com/qkTgknQjKE