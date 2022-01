Το ποιος είναι και τι κάνει στη ζωή του ο Νόβακ Τζόκοβιτς, έξω από τον χώρο του αθλητισμού και συγκεκριμένα του τένις, δεν είναι κρυφό. Ο Σέρβος σταρ που τις τελευταίες 15 μέρες συγκέντρωσε επάνω του τα «φώτα» της δημοσιότητας, όχι για τις επιτυχίες του στο Australian Open, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο τελικά απελάθηκε από την Αυστραλία, ως ανεμβολίαστος, φαίνεται δεν έχει πει την τελευταία του κουβέντα στη μάχη με... τον κορονοϊό.

Αυτή τη φορά, όμως, οι πληροφορίες γύρω από το όνομά του, δεν έχουν να κάνουν με κάποιο παράπτωμά του ως αρνητής του εμβολίου, αλλά αντίθετα, έρχονται να επαινέσουν το πλούσιο φιλανθρωπικό έργο του! Ετσι, λοιπόν, σύμφωνα με το Reuters, ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξαγόρασε το 80% εταιρείας που αναπτύσσει θεραπεία κατά του κορονοϊού. Πρόκειται για την εταιρεία βιοτεχνολογίας QuantBioRes, η οποία στοχεύει να ξεκινήσει το καλοκαίρι κλινικές δοκιμές του φαρμάκου της στη Βρετανία.



Ο CEO της εταιρείας, Ιβάν Λονκάρεβιτς, ο οποίος περιέγραψε τον εαυτό του ως επιχειρηματία, είπε ότι η επένδυση έγινε τον Ιούνιο του 2020, αλλά αρνήθηκε να αναφέρει το ποσό που επενδύθηκε από τον Σέρβο τενίστα.

Η QuantBioRes έχει περίπου 11 ερευνητές που εργάζονται στη Δανία, την Αυστραλία και τη Σλοβενία, σύμφωνα με τον Λονκάρεβιτς, ο οποίος τόνισε ότι οι έρευνές τους αφορούν στη θεραπεία κατά της Covid-19 και όχι σε εμβόλιο. Η εταιρεία αναπτύσσει ένα πεπτίδιο, το οποίο εμποδίζει τον κορονοϊό να μολύνει τα ανθρώπινα κύτταρα, και αναμένεται να ξεκινήσει κλινικές δοκιμές στη Βρετανία αυτό το καλοκαίρι.

