Στέφανος Τσιτσιπάς: Πανηγυρική πρόκριση στα ημιτελικά του Australian Open

Στους 4 του Αυστραλιανού Οπεν προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς ο οποίος επικράτησε με 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) σετ του Γιάνικ Σίνερ και πέρασε στους 4 του πρώτου Grand Slam της χρονιάς για τρίτη φορά στην καριέρα του! Ο Ελληνας τενίστας έπαιξε το καλύτερό του παιχνίδι μέχρι σήμερα στο Australian Open και επιβεβαίωσε περίτρανα ότι βρίσκεται επάξια στο Νο.4 του παγκοσμίου ταμπλό και κοιτά την κορυφή... Στον ημιτελικό θα περιμένει έναν εκ των Μεντβέντεφ ή Αλιασίμ.

Ο Ελληνας τενίστας αποθεώθηκε από τους Ελληνες ομογενείς που έδωσαν βροντερό «παρόν» και ζητούσαν επιτακτικά το τρόπαιο από τον Stef με το γνωστό σύνθημα «σήκωσέ το, το τιμημένο δεν μπορώ να περιμένω...».

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναφέρθηκε και στον Δρ. Γιανγκ, τον γιατρό του, για τον οποίο είπε «ευτυχώς κατάφερα να τον διαψεύσω γιατί μου είχε πει ότι δεν θα καταφέρω να αγωνιστώ στο Αυστραλιανό Οπεν».

Statement made ‼️



🇬🇷 @steftsitsipas puts in a flawless performance to defeat Jannik Sinner 6-3 6-4 6-2 and advance to his third #AusOpen semifinal.#AO2022 pic.twitter.com/oEHvMtsDRB