Jupiter's Legacy: Το Netflix φέρνει την απόλυτη superhero σειρά και το trailer είναι πορωτικό

Σε μια εποχή ευμάρειας περιεχομένου τηλεόρασης και συγκέντρωσης όλης της μυθοπλασίας σε streaming πλατφόρμες που δημιουργούν εξατομίκευση μέσα από τη μικρή οθόνη του υπολογιστή ή τη λίγο μεγαλύτερη της τηλεόρασης, δύσκολα μπορείς να βρεις κάτι που να λείπει. Όλα τα γούστα μπορούν να καλυφθούν, ειδικά σε πλατφόρμες όπως το Netflix, που διαθέτουν το χρήμα για να παράξουν ό,τι θέλουν, όπως το φαντάζονται.

Σε επίπεδο υπερηρωικών σειρών παρατηρούμε μια σημαντική άνοδο σε ποσοτικά νούμερα, κυρίως από τη στιγμή που το Disney+ ρίχνει όλο του το οπλοστάσιο με Wandavision, The Falcon and the Winter Soldier και Loki. Ταυτόχρονα, μπορεί κάποιος να βρει τη σειρά The Boys στο Amazon Prime που από το πουθενά κατέκτησε το κοινό.

Στο Netflix αντίστοιχη τέτοια σειρά δεν υπάρχει, παρόλο που το Umbrella Academy θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τέτοια. Έχασε όμως έδαφος με τη δεύτερη σεζόν του. Παράλληλα, οι σειρές της Marvel δεν συνεχίστηκαν, αν και το Daredevil με το Luke Cage είχαν πολλές δυνατότητες.

Έτσι, τώρα το ποντάρισμα του Netflix πάει στη σειρά Jupiter's Legacy που θα είναι διαθέσιμη στις 7 Μαΐου και το trailer μας προετοιμάζει για μια όντως επική αποτύπωση.

Ένα νέο The Boys

Το Jupiter's Legacy δεν έχει σχέση με την ταινία Jupiter's Ascending, αλλά πρόκειται για μια κεντρική ιδέα βασισμένη στα κόμικς του Μαρκ Μίλαρ και του Φρανκ Κουάιτλι, πάνω στις ιδέες των οποίων βασίστηκαν ταινίες όπως τα 2 Kick-Ass, το Captain America: Civil War και το Logan.

Εδώ βλέπουμε μια ομάδα υπερηρώων, η οποία ύστερα από έναν αιώνα προστασίας της ανθρωπότητας, καλείται να δείξει το δρόμο στη νέα γενιά, στα παιδιά τους και να τους μάθει τη δουλειά. Ποτέ όμως δεν είναι εύκολο για ένα παιδί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των γονιών του και να ισοφαρίσει ή να ξεπεράσει το μέγεθος της σκιάς τους. Όπως και στο The Boys, το Jupiter's Legacy αποτελεί ένα όχημα αποτύπωσης κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων στην αμερικανική κοινωνία, οι οποίες κρύβονται πίσω από τον action χαρακτήρα που έχουν οι superhero παραγωγές.

Το trailer που κυκλοφόρησε το Netflix την Τετάρτη δείχνει μια σειρά πολύ καλά δουλεμένη στα εφέ της, πράγμα βασικό για το είδος της, οπότε σίγουρα περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε αν είναι τόσο επική όσο περιγράφεται. Το μακρύ μούσι του Τζος Ντουάμελ πάντως μας έχει ήδη κερδίσει.