Νίκος Κοκλώνης: Ανακοίνωσε την αποχώρηση του από το Open - «Δε συμβαδίζουμε με το κανάλι πια»

Η συνύπαρξη Βίσση-Βανδή αποτέλεσε το νούμερο ένα trend στα social media για αρκετές ημέρες. Είναι ο άνθρωπος που πήρε συνέντευξη από την Πάμελα Άντερσον και την Κέιτλιν Τζένερ στην ελληνική τηλεόραση. Αποτελεί συνολικά ένα πολύ δυνατό όνομα τηλεοπτικά και ήταν σίγουρα αναπάντεχη η ανακοίνωση του πως δε θα συνεχίσει στο Open. Ο Νίκος Κοκλώνης μπορεί να ετοιμάζει το Just the 2 Of Us, αλλά προς το παρόν μοιάζει άγνωστο σε ποιο κανάλι θα το δούμε.

Κι αυτό γιατί κατά την παρουσία του στο Happy Day, απάντησε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή για τα σενάρια αποχώρησης του από το Open πως ισχύουν. Όπως εξήγησε ο κ. Κοκλώνης, ο λόγος που η συνεργασία φτάνει στο τέλος της είναι γιατί το κανάλι έχει ορίσει μια γραμμή πάνω στην οποία δεν πιστεύει ότι ανήκει ο ίδιος.

«Επειδή τα λέμε όλα ας ξεκινήσουμε… Δεν είναι σωστό, όταν η σεζόν τρέχει και έχω συμπαραγωγές, όπως το Ευτυχείτε ή το Έλα Χαμογέλα, να πω κάτι ότι σταματάει… Αν ρωτάς τον Νίκο Κοκλώνη, κατά 99,9% έχω φύγει από το Open. Βάζω τα προσωπικά σε δεύτερη μοίρα, όταν κάνω business. Νομίζω ότι έχει αλλάξει στρατηγική το πρόγραμμα και γενικά το κανάλι, που δεν συμβαδίζει με αυτά που έχω στο μυαλό μου. Οπότε πολύ φιλικά είπα να σταματήσω τη συνεργασία. Τώρα αν έρθει ο ιδιοκτήτης και μου πει κάτι άλλο, δε ξέρω τι θα γίνει. Σε αυτή τη φάση έχω πάρει την απόφασή μου να φύγω από το Open σαν παρουσιαστής. Πάντως, το J2US τον Σεπτέμβριο θα βγει στον αέρα».

Πάντως, δεν πρόκειται να χαθεί τηλεοπτικά, αφού εκτός από ένα πρόσωπο με ανεβασμένες μετοχές, είναι και ένας επιχειρηματίας με δική του εταιρεία παραγωγής, οπότε σύντομα θα μάθουμε νέα του για την επόμενη τηλεοπτική του στέγη.