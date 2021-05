Ιωάννα Μαλέσκου: Μετά το χορό της κοιλιάς ήρθε το τσιφτετέλι στην εκπομπή

Δε θα μας έκανε καμία εντύπωση αν με κάποιο τρόπο η Ιωάννα Μαλέσκου βρισκόταν στο Dancing With The Stars που θα γίνει στο Star, κι ας ανήκει στον ΣΚΑΪ. Το γράφουμε αυτό γιατί η εντυπωσιακή παρουσιάστρια της εκπομπής Love It επιδίδεται διαρκώς σε χορευτικές παραστάσεις.

Πριν από δύο εβδομάδες την είδαμε σε θέμα με χορεύτριες χορού της κοιλιάς από τη Σύρο, να βγαίνει στο πλατό ντυμένη με την ανάλογη ενδυμασία και για περίπου ενάμιση λεπτό να δείχνει κι εκείνη τις ικανότητες της σε αυτόν τον αρκετά απαιτητικό χορό.

Στο Love It της Δευτέρας του Πάσχα η Ιωάννα Μαλέσκου είχε καλεσμένους στην εκπομπή τη Γωγώ Τσαμπά και άλλους καλλιτέχνες του δημοτικού και του πανηγυριώτικου τραγουδιού, οπότε ήταν πολλές οι περιπτώσεις που σηκώθηκε από την καρέκλα της και χόρεψε μαζί με τους συνεργάτες της.

Σε ένα συγκεκριμένο τσιφτετέλι όμως η παρουσιάστρια κέρδισε τα χειροκροτήματα και την προσοχή όλων στο πλατό της εκπομπής, παρόλο που το μακρύ και στενό της φόρεμα δεν βοηθούσε ιδιαίτερα στα λικνίσματα που απαιτεί το τσιφτετέλι. Η ίδια πάντως το απόλαυσε πολύ.