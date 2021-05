Ούσα μόλις 18 ετών, η Στεφανία Λυμπερακάκη δεν θα έχει ζήσει και πολλές καλές συμμετοχές της Ελλάδας στη Eurovision, αφού από το 2014 και μετά, δεν στείλαμε και ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε, με εξαίρεση την Κατερίνα Ντούσκα το 2019. Η ίδια προετοιμάζεται για να αλλάξει τα δεδομένα για την Ελλάδα στη φετινή διοργάνωση, μετά από αρκετά χρόνια που μετά βίας μπαίνουμε στην 20άδα. Λίγο πριν αναχωρήσει για το Ρότερνταμ, μίλησε στο Έλα Χαμογέλα κι εκεί αποκάλυψε ποια ελληνική εκπροσώπηση της αρέσει περισσότερο.

Οι περισσότεροι θα έλεγαν την Έλενα Παπαρίζου και το Number One. Άλλοι θα έλεγαν το Shake It του Ρουβά. Άλλοι το Secret Combination της Καλομοίρας ή το Yassou Maria του Σαρμπέλ. Όλα τα παραπάνω πήραν πολύ καλές θέσεις και είναι τραγούδια που έμειναν. Ένα τραγούδι που δεν πήρε τη θέση που του άξιζε, αν σκεφτούμε το πόσο καλό τραγούδι ήταν και το ποιος το τραγουδούσε, είναι αυτό που η Στεφανία Λυμπερακάκη τοποθετεί στην κορυφή των αγαπημένων της ελληνικών εμφανίσεων στη Eurovision.

Ο λόγος για το This Is Our Night του Σάκη Ρουβά που είχε βγει ένατο στη Eurovision του 2009. «Το This Is Our Night του Σάκη είναι το αγαπημένο μου μέχρι και σήμερα» ανέφερε.

Η δημοσιογράφος Μαίρη Αργυριάδου ρώτησε τη Στεφανία και για τον χωρισμό της από τον σύντροφό της και αν πιστεύει πως αυτό θα την επηρεάσει ψυχολογικά. «Όχι. Μου έστειλε μήνυμα για καλή επιτυχία, όλα καλά».

