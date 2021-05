Survivor - Ασημακόπουλος: Ο Τζέιμς μάζεψε τα μπογαλάκια του και μας άφησε

Στον απόηχο της αποχώρησης του Τζέιμς Καφετζή, οι παίκτες που συνεχίζουν στο Survivor δε γινόταν να συζητήσουν τίποτα άλλο από αυτή την ξαφνική απόφαση, αλλά και το πώς μπορεί να είναι η πορεία για τον Νίκο Μπάρτζη από δω και πέρα. Σε μια στιγμή που ο Μπάρτζης ήταν στο νοσοκομείο για να δει τα πόδια του κι ενδεχομένως να πάρει κι αυτός την απόφαση να φύγει, οι υπόλοιποι παίκτες δεν έχασαν την ευκαιρία να δείξουν τον πραγματικό χαρακτήρα τους. Με εξαίρεση την Ελένη Χαμπέρη και τη Νικολέττα Μαυρίδη, όλοι οι υπόλοιποι μόνο που δεν πανηγύρισαν έξαλλα γι΄αυτή την αποχώρηση. Τρανό παράδειγμα ο Γιώργος Ασημακόπουλος.

Ενώ οι περισσότεροι προσπαθούσαν έστω για τα τυπικά να καλύψουν την ικανοποίηση τους που έφυγε ο Τζέιμς, ο Ασημακόπουλος μιλούσε στην κάμερα αρκετά ευδιάθετος και με εκφράσεις που περιείχαν ένα κράμα ειρωνείας και ευχαρίστησης.

«Μετά τα χθεσινά μαντάτα, βρισκόμαστε στη μετά-Τζέιμς εποχή. Ο Τζέιμς μας άφησε, πήρε τις βαλιτσούλες του, τα μάζεψε τα μπογαλάκια του και επιστρέφει στην Αθήνα» είπε ο Ασημακόπουλος με το βλέμμα και το ύφος των εκφράσεων του να τα λένε όλα.

Ο Κόρομι, με πιο καμουφλαρισμένο τρόπο, ανέφερε ότι «η παραλία κατάπιε τον Τζέιμς» και η Μαριαλένα σε κουβέντα με τον Σάκη και τον Τριαντάφυλλο είπε ότι «από τη στιγμή που ένιωσε έτσι, αποφάσισε ορθά, οπότε έχω να του πω καλό ταξίδι και καλή τύχη».

Η ψυχολογική κατάσταση του Νίκου Μπάρτζη μονοπώλησε τις περισσότερες συζητήσεις, καθώς και με τον Τζέιμς μέσα, όλοι οι παίκτες αναγνώριζαν πως ο Νίκος είναι καλό παιδί και σαφώς, όπως κάνουν τις τελευταίες εβδομάδες, θα κάνουν άλλη μια αλλαγή πλεύσης, εφόσον παραμείνει ο Νίκος, όπως έγραψε και στο Twitter ο Κώστας Αναγνωστόπουλος.

Nikos is still in the game! #survivorGR