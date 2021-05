Μετά από αρκετές αναβολές και συνολικά ένα χρόνο καθυστέρησης, το Friends reunion είναι έτοιμο και θα προβληθεί από την πλατφόρμα HBO Max, στις 27 Μαΐου. Χθες, ο επίσημος λογαριασμός της σειράς στο Instagram, δημοσίευσε το teaser που είχαμε όλοι ανάγκη για να ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση μέχρι την ημέρα που θα πατήσουμε ένα pause σε όλα τα υπόλοιπα της ζωής μας για να παρακολοθήσουμε το πρωτότυπο επεισόδιο και όσα μας έχουν ετοιμάσει οι δημιουργοί.

Το αρχικό πλάνο για το επεισόδιο που τιτλοφορείται ως «The One Where They All Got Back Together», ήταν να προβληθεί την ημέρα που θα συστηνότηταν στην Αμερική το HBO Max, δηλαδή τον περασμένο Μάιο. Θα συνέπεφταν στην ουσία, δύο μεγάλα γεγονότα, μιας και η online streaming πλατφόρμα θέλει να «χτυπήσει» το Netflix. Το πρώτο χτύπημα κάτω από τη ζώνη, άλλωστε, ήταν που πρόσθεσε στη δική της βιβλιοθήκη τις 10 σεζόν της σειράς, ακόμα κι αν το Netflix παρέτεινε για λίγο διάστημα την παραμονή της, δίνοντας κάποια εκατομμύρια για να μην χάσει προβολές. Ωστόσο, στην πορεία τα δικαιώματα πήγαν εξολοκλήρου στο HBO Max, παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε ακόμα το προνόμιο να απολαμβάνουμε τα Φιλαράκια στο Netflix.

Friends Reunion: Μια κρίσιμη στιγμή για το HBO Max

Η online streaming πλατφόρμα, το 2019 που πήρε τη σειρά από το Netflix, έδωσε 425 εκατομμύρια δολάρια για να την κρατήσει πέντε χρόνια στη βιβλιοθήκη της. Με βάση τον μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, με Netflix και Apple Tv+ να παίζουν δυνατό παιχνίδι, είναι λογικό να γίνεται επένδυση σε επιτυχημένα προγράμματα που συνεχίζουν οι συνδρομητές να βλέπουν. Η σειρά είναι μία εξ αυτών, γι’αυτό και το Friends reunion είναι το μεγάλο χαρτί, ο άσσος στο μανίκι, για το HBO Max προκειμένου να προσελκύσει ακόμα περισσότερους συνδρομητές. Σύμφωνα με την WarnerMedia, τον Απρίλιο οι HBO και HBO Max είχαν 44,2 εκατομμύρια συνδρομητές και 63,9 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως. To Netflix από την άλλη έχει σε παγκόσμιο επίπεδο 176 εκατομμύρια, με την καραντίνα να συμβάλλει καθοριστικά για αυτό το νούμερο. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, λοιπόν, να δούμε τι θα αποκομίσει από το Friends reunion το HBO Μax. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή δεν κερδίσει συνδρομητές, τότε θα πρέπει να βρει διαφορετικό τρόπο να το πετύχει.