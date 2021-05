Τα τελευταία 3 χρόνια η Josephine εξελίσσεται διαρκώς και με τόσες επιτυχίες που έχει κάνει, δε θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ανήκει στο δεύτερο ράφι της ελληνικής μουσικής και με διάθεση να πάει στο πρώτο. Αυτό μαρτυρούν τα views στο Youtube και το γεγονός πως με κάθε νέο της τραγούδι μπαίνει στα trends. Και εμφανίσεις της όπως η χθεσινή στο House of Fame Live Concert έρχονται να επιβεβαιώσουν όλα τα καλά λόγια που ακούγονται για εκείνη. Τι της μένει για να εκτοξευτεί; Μια Eurovision.

Αυτό τόνιζαν όλα τα επαινετικά σχόλια που την αφορούσαν στο Twitter κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της στο House of Fame Live. Η Josephine βγήκε με κόνσεπτ μποξέρ και για περίπου 15 λεπτά τραγούδησε live, όχι playback όπως συνηθίζεται, ιδίως για περιπτώσεις με τέτοιες απαιτήσεις σε σκηνική παρουσία και χορευτικά.

Ξεκινώντας με δύο ωραίες μίξεις - το τραγούδι της Παλιόπαιδο με μελωδία Eye of the Tiger και το Τι με το Mirrors του Τιμπερλέικ - προσέφερε κάτι πολύ φρέσκο μουσικά και για ένα ριάλιτι μουσικής όπου οι περισσότεροι διαγωνιζόμενοι δεν το πολυέχουν, ήταν μια όαση η νεαρή Ζοζεφίν. Και το τελείωμα της με τραγούδια της Γαρμπή και της Βανδή ήταν επίσης ένα μάθημα μουσικής για τους συμμετέχοντες στο House of Fame.

Διόλου άδικα τη συνέκριναν με την Ελένη Φουρέιρα ως εμφάνιση και ζήτησαν από την ΕΡΤ να της κάνει από τώρα πρόταση για την επόμενη Eurovision, πριν την πάρει η Κύπρος.

Image

Image

Image

mpravoooo στη ζοζεφιν που τραγουδησε live!!!! #HouseOfFameGR — Madame Sousou (@Ellenelenu) May 14, 2021